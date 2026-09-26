طالب رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بانسحاب إسرائيل من كامل الأراضي اللبنانية. ودعا إلى احترام الحدود المعترف بها دوليًا وقرار مجلس الأمن رقم 1701.

كما أكد سلام أن سيادة لبنان مرهونة باستعادة سلطة الدولة على كامل أراضيه. وأصرّ على ضرورة حصر الأسلحة في حوزة الدولة، وأن القرارات المتعلقة بالحرب والسلام يجب أن تُتخذ حصريًا من قبل المؤسسات الدستورية اللبنانية.

ووصف رئيس الوزراء الصراع بين إسرائيل وحزب الله بأنه "حرب زُجّ بها لبنان رغم التحذيرات المتكررة من مخاطر التصعيد". وأكد على أنه "لا يحق لأي منظمة خارج الدولة اللبنانية التحدث أو التفاوض نيابةً عن لبنان". وفيما يتعلق بالانسحاب المرتقب لقوات اليونيفيل، حذر نواف سلام من خلق فراغ أمني في جنوب لبنان. ودعا إلى تشكيل قوة دولية جديدة لتتولى أدوارًا محددة في المراقبة والتنسيق والإبلاغ بعد مغادرة البعثة الحالية.

كما أدان رئيس الوزراء اللبناني الهجمات الإيرانية على عدة دول عربية، وأعرب عن تضامن بلاده مع دول الخليج والأردن في مواجهة تصرفات طهران، التي يعتقد أنها تهدد الأمن الإقليمي والملاحة البحرية.