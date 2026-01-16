"الأكثر تميزاً": ترامب يعلن عن إنشاء مجلس السلام لغزة |كافة التفاصيل

بعد انتظار طويل: أعلن رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، خلال الليل (بين الخميس والجمعة) عن التأسيس الرسمي لمجلس السلام في قطاع غزة. "سيتم الإعلان عن أعضائه قريبًا جدًا - لكن يمكنني أن أقول بكل تأكيد إنه المجلس الأكبر والأفخم الذي اجتمع في أي وقت وفي أي مكان. شكرًا لكم على اهتمامكم بهذا الموضوع"، كتب في حسابه على شبكة Truth Social.

فيما بعد، تطرق إلى تصريحات المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، الذي أعلن في وقت سابق هذا الأسبوع عن الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة المراحل العشرين لقطاع غزة. وقال: "منذ وقف إطلاق النار، ساعد فريقي في توفير مستويات قياسية من المساعدات الإنسانية لغزة، ووصلت إلى المواطنين بسرعة وعلى نطاق تاريخي. حتى الأمم المتحدة اعترفت بهذا الإنجاز باعتباره إنجازاً غير مسبوق. هذه النتائج مهدت الطريق للمرحلة التالية".

وأضاف: "بصفتي رئيس مجلس السلام، أنا أؤيد الحكومة التكنوقراطية الفلسطينية التي تم تعيينها مؤخرًا، واللجنة الوطنية لإدارة غزة، التي يدعمها الممثل الأعلى للمجلس، والتي ستدير غزة خلال فترة انتقالها. هؤلاء القادة الفلسطينيون ملتزمون بلا شك بمستقبل من السلام".

وفي الختام، أشار إلى قضية نزع سلاح حماس. "بدعم من مصر وتركيا وقطر، سنضمن اتفاقية شاملة لنزع السلاح مع حماس، تشمل تسليم جميع الأسلحة وتفكيك جميع الأنفاق".

وفقا لما قاله، يجب على حماس أن تفي فوراً بالتزاماتها، بما في ذلك إعادة جثمان المختطف ران جوئيلي رحمه الله، وأن تستمر دون تأخير حتى نزع السلاح الكامل. "كما قلت سابقاً، بإمكانهم فعل ذلك بالطريقة السهلة أو بالطريقة الصعبة. لقد عانى سكان غزة بما فيه الكفاية. حان الوقت الآن. السلام من خلال القوة".