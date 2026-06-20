بعدما أعلن الحرس الثوري الإيراني عن إغلاق مضيق هرمز، اليوم السبت، رداً على استمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان. قال نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، اليوم السبت، إنه "لا دليل على إغلاق إيران مضيق هرمز"، وأضاف فانس في مقابلة مع "فوكس نيوز"، أن واشنطن "ستمنح فرصة للمفاوضات مع إيران"وتابع"الولايات المتحدة واثقة من قدرتها على الحفاظ على وقف إطلاق النار مع إيران".

وأضاف في مقابلة مع "فوكس نيوز"، أن واشنطن سنمنح فرصة للمفاوضات مع إيرا

وكانت القيادة العسكرية المشتركة العليا في إيران، قد أ‘لنت في وقت سابق من مساء اليوم السبت، عن إغلاق مضيق هرمز "نظراً لخرق الولايات المتحدة لمذكرة التفاهم واستمرار العدوان الإسرائيلي في جنوب لبنان"، وفق ما نقلت وسائل إعلام إيرانية.