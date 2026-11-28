يحافظ الجيش الإسرائيلي على مستوى عالٍ من الجاهزية العملياتية وتنسيق وثيق مع القيادة المركزية الأمريكية (سينتكوم)، وسط مخاوف من احتمال شن إيران هجوماً مفاجئاً ضد إسرائيل أو المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط، بحسب ما أفاد به موقع "والا"، اليوم السبت.

وفي ظل حالة التأهب القصوى والمخاوف من تصعيد إقليمي، يواصل قسم الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي تعزيز منظومة الإنذار المبكر لديه على كافة الجبهات. يتمثل الهدف في ضمان حصول الجيش الإسرائيلي على الوقت الكافي للاستعداد -أو شن ضربة استباقية إذا لزم الأمر- في حال قررت إيران تنفيذ هجوم مباغت ضد المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط.

وفي الأشهر الأخيرة، أجرى رئيس هيئة العمليات في الجيش الإسرائيلي، اللواء إيتسيك كوهين، ثلاث مكالمات مرئية أسبوعياً مع قائد القيادة المركزية الأمريكية، الأدميرال براد كوبر، وطاقمه؛ وذلك لضمان التنسيق الكامل بشأن التطورات في الشرق الأوسط، والتحركات العسكرية، والعمليات، والمستجدات الميدانية.

كما التقى الطرفان في مركز قيادة هيئة العمليات -الموجود داخل حصن تحت الأرض يُعرف بـ "الحفرة" (The Pit) في مقر وزارة الدفاع "الكرياه" بتل أبيب- وذلك خلال زيارة الأدميرال كوبر في الأسبوع الماضي. ووفقاً لمسؤولين في المؤسسة الدفاعية، يواصل الجيش الإسرائيلي الحفاظ على حالة تأهب قصوى، لا سيما في سلاح الجو، مع تعزيز مراكز القيادة والمقرات على مدار الساعة، وذلك استعداداً لأي سيناريو ولتقليص زمن الاستجابة.

وتدرك هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي حجم الضغوط الواقعة على الأطقم الأرضية والجوية في سلاح الجو، لكنها أكدت أن هناك جهوداً تُبذل لضبط مستويات الجاهزية وتقليل حالة عدم اليقين قدر الإمكان؛ خاصة وأن الجانب الأمريكي هو من حثّ الجيش الإسرائيلي، في عدة مناسبات خلال الأشهر الأخيرة، على الاستعداد لاحتمالية تعرض إسرائيل لهجوم من إيران.

وصرح مسؤول دفاعي رفيع المستوى لموقع "والا" قائلاً: "إن احتمال محاولة إيران مفاجأة إسرائيل هو سيناريو وارد؛ ولذا، يجب أن يكون الجيش الإسرائيلي مستعداً على الصعيدين الدفاعي والهجومي".

وتشمل الأصول الأمريكية المعرضة لخطر الهجوم: 50 ألف جندي، وقواعد وبنية تحتية، وأنظمة أسلحة متطورة، وقطعاً بحرية، وطائرات، وأنظمة دفاع جوي.