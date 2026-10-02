تقرير: الولايات المتحدة ترسل بطاريات صواريخ "باتريوت" إلى السعودية وقطر لحماية منشآت النفط والغاز

ذكر مسؤولون أمريكيون ومصدر إقليمي- بأن "الجيش الأمريكي أرسل بطاريتين إضافيتين من صواريخ باتريوت إلى كل من السعودية وقطر خلال الأسابيع الأخيرة، وذلك بهدف حماية منشآت النفط والغاز في البلدين"، بحسب ما أفاد به موقع "أكسيوس" (Axios)، اليوم الجمعة . ووفقاً للتقرير، سعت الولايات المتحدة إلى طمأنة البلدين بأن منشآت الطاقة الحيوية لديهما ستكون محمية في حال استئناف عمليات قتالية واسعة النطاق في المنطقة.

ونقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن مخاوف كل من السعودية وقطر بشأن ضربات إيرانية محتملة كانت سبباً رئيسياً وراء قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدم شن هجوم عسكري والاعتماد بدلاً من ذلك على الضغوط الاقتصادية في شهر أغسطس/آب الماضي.

كما أشار "أكسيوس" إلى أن الولايات المتحدة ستحتاج إلى موافقة السعودية على استخدام مجالها الجوي في حال استئناف عمليات قتالية كبرى.

وكان ترامب قد وجه تهديدات متكررة لإيران في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، حيث صرح يوم الخميس بأنه يتعين عليه اتخاذ قرار: "إما أن توقع إيران على الاتفاق، أو أنها لن تعود موجودة".

وتأتي هذه الخطوات في وقت تعزز فيه الولايات المتحدة وجودها العسكري في الشرق الأوسط، حيث نشرت حاملة طائرات ثالثة وفرقة ثانية من مشاة البحرية (المارينز)، حسبما صرح مسؤول أمريكي لصحيفة "جيروزاليم بوست" يوم الخميس.

وتتجه حالياً حاملة الطائرات "يو إس إس ثيودور روزفلت" وفرقة إضافية من مشاة البحرية الأمريكية إلى الشرق الأوسط في مهمة انتشار طويلة الأمد؛ وكانت "روزفلت" قد غادرت سان فرانسيسكو يوم الأحد.

يُذكر أن موقع "أخبار المعهد البحري الأمريكي" (USNI News) أفاد بأن "روزفلت" تتحرك نحو منطقة عمليات القيادة المركزية الأمريكية لتحل محل حاملة الطائرات "يو إس إس واشنطن".

ومع ذلك، صرح مسؤول أمريكي لموقع "أكسيوس" بأنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن ما إذا كانت "روزفلت" ستحل محل حاملة طائرات أخرى أم لا.

بالإضافة إلى ذلك، تنتشر مجموعة "بوكسر" البرمائية الجاهزة (USS Boxer Amphibious Ready Group) في بحر العرب، وهي تحمل الوحدة الاستكشافية الحادية عشرة لمشاة البحرية، إلى جانب السفينتين "يو إس إس بورتلاند" و"يو إس إس كومستوك".