بعد مرور ست سنوات على توقيع اتفاقيات أبراهام، عاد جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومستشاره السابق، للحديث عن مستقبل الشرق الأوسط، ملمحًا إلى إمكانية تحقيق اختراقات دبلوماسية جديدة في المنطقة.

وفي منشور عبر منصة "إكس"، قال كوشنر، الذي كان أحد أبرز مهندسي اتفاقيات أبراهام، إن الرئيس ترامب أطلق قبل ست سنوات «فصلًا جديدًا من السلام والشراكة والازدهار في الشرق الأوسط».

وانتقد كوشنر ما وصفها بـ"الأفكار القديمة والأطر الفاشلة" التي تعاملت مع الصراع في المنطقة بدلًا من العمل على حله، معتبرًا أنها ساهمت في بعض الأحيان في تكريس الانقسام وعدم الاستقرار.

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وأشار إلى أن اتفاقيات أبراهام، التي بدأت بتطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات والبحرين عام 2020، وأسهمت لاحقًا في توسيع دائرة العلاقات الإقليمية، حققت نتائج اقتصادية وسياسية، من بينها زيادة التجارة والاستثمارات والتعاون في مجالات الابتكار والأمن.

وأوضح أن الفكرة الأساسية وراء الاتفاقيات تقوم على بناء علاقات مباشرة بين الشعوب، وتوسيع التجارة والاستثمار وتعميق التعاون الأمني، بدل التركيز على القضايا التي تفرق بين دول المنطقة.

كوشنر: الشرق الأوسط أمام نقطة تحول

وقال كوشنر إن الشرق الأوسط "يقف مجددًا عند نقطة تحول"، معتبرًا أن هناك فرصًا لتحقيق اختراقات يرى البعض أنها غير ممكنة.

وأضاف أن تجربة اتفاقيات أبراهام أثبتت إمكانية تجاوز النهج التقليدي، مشيرًا إلى أن التركيز على المصالح المشتركة وامتلاك القادة الشجاعة لاتخاذ خطوات غير تقليدية يمكن أن يفتح الباب أمام نتائج جديدة.

وفي ختام رسالته، لمح كوشنر إلى إمكانية توسيع مسار التعاون الإقليمي، قائلًا إن اتفاقيات أبراهام أثبتت أن «طريقًا آخر ممكن»، وإن هناك فرصة لبناء حركة أوسع تقوم على التعاون.

وتأتي تصريحات كوشنر في ظل تحولات جيوسياسية متسارعة في الشرق الأوسط، وسط مساعٍ أميركية لإعادة ترتيب العلاقات الإقليمية ودفع مسارات جديدة للتطبيع والتعاون بين إسرائيل ودول عربية.