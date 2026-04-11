تقرير: لأول مرة منذ بدء الحرب، سفينتان حربيتان أمريكيتان تعبران مضيق هرمز

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلاً عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين، أن مدمرتين أمريكيتين مزودتين بصواريخ موجهة عبرتا مضيق هرمز، اليوم السبت. وهذه هي المرة الأولى التي تعبر فيها سفن حربية أمريكية هذا الممر المائي الاستراتيجي منذ اندلاع الأعمال العدائية مع إيران. وقد مرّ العبور، الذي وُصف بأنه مهمة "حرية الملاحة"، دون أي حوادث أو احتكاك مع القوات المحلية.

ووفقاً لمسؤولين أمريكيين، لم ترافق المدمرتان سفناً تجارية أثناء عبورهما المضيق، بل عملتا كقوة مستقلة لإظهار القدرة على التحرك في هذا المجال. وفي تصريحاته الأخيرة، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الفتح الكامل والآمن لمضيق هرمز أمام حركة الملاحة العالمية شرط أساسي لأي اتفاق لوقف إطلاق النار.

ويُعدّ هذا الحادث البحري، الذي يُمثل أول عبور لسفينة أمريكية للمضيق منذ اندلاع النزاع، خلفيةً لمفاوضات مكثفة تجري في باكستان. تُعقد المحادثات في إسلام آباد بمشاركة وفد أمريكي رفيع المستوى يضم نائب الرئيس جيه دي فانس، وجاريد كوشنر، وستيف ويتكوف، الذين يجتمعون مع ممثلين إيرانيين من خلال وساطة باكستانية في محاولة لصياغة خطة لإنهاء الأعمال العدائية.