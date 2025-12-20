رئيس المخابرات التركية يناقش مع حماس المرحلة الثانية من خطة غزة

ناقش رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن، اليوم السبت، مع رئيس فريق التفاوض في حركة حماس خليل الحية، في إسطنبول، سبل المضي قدماً نحو المرحلة الثانية من خطة السلام في قطاع غزة، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار، وفق ما أفادت به مصادر أمنية تركية لوكالة "رويترز".

وذكرت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن "قالن التقى بوفد حماس في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة"، مشيرين إلى أن الجانبين ناقشا الخطوات اللازمة لمنع ما وصفوها بانتهاكات إسرائيل لوقف إطلاق النار. وأضافت، "دون الخوض في التفاصيل، أنهما بحثا أيضاً الإجراءات اللازمة لحل القضايا العالقة تمهيداً للانتقال إلى المرحلة الثانية من الخطة".

يأتي اللقاء بعدما استضافت مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأميركية، الجمعة، اجتماعاً رفيع المستوى بين الولايات المتحدة ومصر وقطر وتركيا، في مسعى لدفع تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق إنهاء الحرب في غزة.

وقال متحدث وزارة الخارجية التركية أونجو كتشالي، اليوم السبت، إن اجتماع مسؤولين من تركيا والولايات المتحدة وقطر ومصر بشأن قطاع غزة في ميامي بحث مسائل متعلقة بتنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر، وتبادل وجهات النظر حول مسار الانتقال إلى المرحلة الثانية.وأوضح كتشالي على منصة "إكس" أن وزير الخارجية هاكان فيدان مثل تركيا في الاجتماع الذي بحث التطورات في قطاع غزة، مشيراً إلى أن الاجتماع "أكد على استمرار وقف إطلاق النار الذي تحقق في المرحلة الأولى رغم الانتهاكات، وعلى اكتمال عملية الإفراج عن الرهائن وتوقف الاشتباكات إلى حد كبير".

في السياق، يتعين على إسرائيل إعادة فتح معبر رفح بين مصر وغزة في الاتجاهين، والبدء في الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، التي تشمل انسحاباً إضافياً للجيش الإسرائيلي.