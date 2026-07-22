الحرس الثوري يعلن قصف قواعد أمريكية في الأردن ويتحدث عن إصابات بين القوات الأمريكية

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم، أنه استهدف قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في الأردن، هما قاعدة الملك فيصل وقاعدة الأمير حسن، في إطار التصعيد المستمر بين طهران وواشنطن.

وقال الحرس الثوري في بيان إن الهجمات أسفرت، بحسب زعمه، عن إصابات في صفوف القوات الأمريكية الموجودة في القاعدتين، دون أن يقدم تفاصيل إضافية حول حجم الأضرار أو عدد المصابين.

وفي المقابل، لم تصدر حتى الآن تأكيدات رسمية من الجانب الأمريكي بشأن هذه المزاعم، فيما كان الجيش الأردني قد أعلن في وقت سابق اعتراض عدد من الصواريخ والطائرات المسيّرة التي دخلت المجال الجوي الأردني، مؤكدًا عدم وقوع إصابات أو أضرار داخل المملكة.

ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوتر العسكري بين إيران والولايات المتحدة، وسط مخاوف من اتساع رقعة المواجهة لتشمل دولًا ومواقع إضافية في المنطقة.