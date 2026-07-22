الحرس الثوري يعلن قصف قواعد أمريكية في الأردن ويتحدث عن إصابات بين القوات الأمريكية | تحديثات مستمرة
صواريخ نحو العقبة: لم يتم رصد سقوط في إسرائيل •الإطلاق يأتي على خلفية التهديد الإيراني: إذا هاجمت الولايات المتحدة المنشآت النووية – سنوسع دائرة النار • تقارير في لبنان عن غارات إسرائيلية جنوب البلاد
أطلقت إيران اليوم (الأربعاء) صواريخ نحو العقبة في الأردن، وأفاد سكان إيلات بسماع دوي انفجارات، ولم يتم العثور على سقوط في الأراضي الإسرائيلية. تأتي عمليات الإطلاق على خلفية تهديد من قيادة قوات الأمن الإيرانية، والتي قالت إنه إذا هاجمت الولايات المتحدة منشآت النووية في البلاد - ستعتبر إيران ذلك توسيعًا للحرب، وستضرب المصالح الأمريكية، والحلفاء والداعمين في جميع أنحاء المنطقة. أعلنت سنتكوم أنها بدأت موجة هجمات جديدة في إيران، وهي الحادية عشرة على التوالي.
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الحرس الثوري يعلن قصف قواعد أمريكية في الأردن ويتحدث عن إصابات بين القوات الأمريكية
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم، أنه استهدف قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في الأردن، هما قاعدة الملك فيصل وقاعدة الأمير حسن، في إطار التصعيد المستمر بين طهران وواشنطن.
وقال الحرس الثوري في بيان إن الهجمات أسفرت، بحسب زعمه، عن إصابات في صفوف القوات الأمريكية الموجودة في القاعدتين، دون أن يقدم تفاصيل إضافية حول حجم الأضرار أو عدد المصابين.
وفي المقابل، لم تصدر حتى الآن تأكيدات رسمية من الجانب الأمريكي بشأن هذه المزاعم، فيما كان الجيش الأردني قد أعلن في وقت سابق اعتراض عدد من الصواريخ والطائرات المسيّرة التي دخلت المجال الجوي الأردني، مؤكدًا عدم وقوع إصابات أو أضرار داخل المملكة.
ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوتر العسكري بين إيران والولايات المتحدة، وسط مخاوف من اتساع رقعة المواجهة لتشمل دولًا ومواقع إضافية في المنطقة.
بلدية إيلات: في أعقاب الانفجارات التي سُمعت في إيلات خلال الساعة الماضية، والتي نجمت عن إطلاق صواريخ من إيران على مدينة العقبة المجاورة، لا تزال قوات الأمن تُجري عمليات تمشيط للمناطق المفتوحة القريبة لاستبعاد سقوط أي حطام. وحتى هذه اللحظة، لم يتم رصد أي سقوط للحطام، ولم ترد أي تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار.
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أعلن الجيش الإيراني مسؤوليته عن إطلاق الطائرات المسيرة الليلة: "هاجمنا أهدافاً أمريكية في معسكر الدوحة بالكويت".
القيادة المركزية الأمريكية: إتمام الضربات ضد إيران بنجاح، مستهدفة مراكز العمليات العسكرية الإيرانية، والقدرات البحرية، وحظائر الطائرات، ومرافق تخزين الطائرات المسيرة، والبنية التحتية اللوجستية العسكرية.
أفادت وكالة أنباء تسنيم، التابعة للحرس الثوري الإيراني، بتفعيل أنظمة الدفاع الجوي في شمال غرب طهران. كما سُمعت دوي انفجارات في تبريز ومدينة سيريك الساحلية.
القيادة المركزية الأمريكية: بدأت قواتنا بشن غارات على أهداف عسكرية في إيران للمرة الحادية عشرة على التوالي. وتهدف هذه الغارات إلى زيادة تقويض قدرة إيران على تهديد الملاحة التجارية في مضيق هرمز.
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قيادة خاتم الأنبياء، التي توحد قوات الأمن الإيرانية، تهدد قائلة: إذا هاجمت الولايات المتحدة المنشآت النووية الإيرانية أو مواقع رئيسية أخرى، فإن إيران ستعتبر ذلك تصعيداً خطيراً وستضر بالمصالح الأمريكية وحلفائها وداعميها في جميع أنحاء المنطقة.
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