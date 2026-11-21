نفى أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب "يسرائيل بيتنو"، تقريراً بثته القناة الإسرائيلية(12)، زعم أن المستشار القانوني للجنة الخارجية والأمن في الكنيست يعارض ما وُصف بـ "مخطط ليبرمان لقانون تجنيد الحريديم". ووصف ليبرمان التقرير بأنه "كذب وافتراء".

وكتب ليبرمان على منصة "إكس" رداً على التقرير الذي أعده الصحفي عميت سيغال: "لا وجود لما يسمى ’مخطط ليبرمان‘ على الإطلاق. لا توجد أي وثيقة، ولم أجْرِ أي نقاش حول هذا الموضوع مع أي شخص، ولا حتى مع نفسي".

وأوضح ليبرمان أن هناك أمرين فقط موجودان بالفعل: الأول هو المعايير التي أعلن عنها علناً، وهي أن القانون "يجب أن يمر عبر ثلاث محطات: رئيس هيئة الأركان، والمحكمة العليا، والحاخامات". أما الأمر الثاني، فهو طلب تقدم به لحصر كافة الملاحظات التي أبداها قضاة المحكمة العليا خلال نظرهم في الالتماسات المقدمة ضد خطط تجنيد سابقة.

وكانت اللجنة قد عينت ليبرمان رئيساً مؤقتاً لها، الاثنين المنصرم، وبدأت في ذلك اليوم العمل على صياغة تشريع يهدف إلى فرض التجنيد في الجيش الإسرائيلي. وأقر ليبرمان حينها بأن "القانون لن يلزم الجميع بالخدمة العسكرية"، مشيراً إلى أن أي قانون عادل للتجنيد يجب أن يحظى بموافقة رئيس هيئة الأركان إيال زامير، والمحكمة العليا، وكذلك الحاخام دوف لاندو، الزعيم الروحي لحزب "يهدوت هتوراة".

وفي جلسة للجنة عُقدت، الثلاثاء المنصرم، صرح ليبرمان بأنه "لا توجد خطة في الوقت الراهن"، موضحاً أن اللجنة لا تزال في مرحلة حصر الإشكالات قبل الشروع في صياغة أي مسودة. وخلال الجلسة، اتهمه ممثل عن جنود الاحتياط بالتخلي عن موقفه الثابت -الذي طالما تمسك به- والمتمثل في رفض تقديم أي تنازلات بشأن هذه القضية.

أصبح مشروع القانون هذا قضيةً محورية في محادثات تشكيل الائتلاف الحكومي التي تلت انتخابات 27 أكتوبر. وقد صرّح ليبرمان -المعروف بمعارضته المستمرة لإعفاء اليهود المتشددين (الحريديم) من الخدمة العسكرية- بأن السبيل الوحيد للإطاحة برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هو تشكيل ائتلاف يضم حزبي "شاس" و"يهدوت هتوراة".