رغم حلول رمضان: قائد منطقة القدس يوسع ساعات زيارة اليهود في المسجد الأقصى

يُعتبر شهر رمضان، الذي يبدأ غداً، فترةً شديدة التوتر من الناحية الأمنية. وعلى الرغم من ذلك، فقد قام قائد شرطة القدس الجديد، المفوض أفشالوم بيليد، بتمديد ساعات دخول اليهود إلى الحرم القدسي خلال شهر رمضان، حسبما أفاد معلق شؤون الشرطة موشيه شتاينمتز، مساء اليوم (الثلاثاء).

في إطار القرار الجديد، سيكون الحرم القدسي مفتوحًا لليهود لمدة خمس ساعات يوميًا – مقارنةً بأربع ساعات يوميًا في السنوات السابقة. في الشرطة يقولون إن إضافة الساعة هي بدلاً من ساعات الدخول في الظهيرة التي تُلغى خلال رمضان. مع ذلك، يجب الإشارة إلى أن هذا الأمر لا يحدث على أي حال خلال رمضان.

وكما هو معلوم، اقيل قائد شرطة القدس السابق، المفوض أمير أرزاني من منصبه مؤخرًا بعد أن رفض مطالب الوزير بن غفير بشأن شروط دخول اليهود إلى المسجد الأقصى. وقد نُشرت القصة لأول مرة في i24NEWS - وأرزاني قاطع أيضًا مراسم الاستبدال.