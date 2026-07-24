كشفت شبكة CNN أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعرب عن غضبه بعد إعلان وزارة الطاقة الأمريكية تفاصيل اتفاق التعاون النووي المدني مع السعودية، وسط انتقادات داخل البيت الأبيض لطريقة الكشف عن الاتفاق.

وبحسب التقرير، وجّه مسؤولون في البيت الأبيض اللوم إلى وزارة الطاقة، معتبرين أن الوزير كريس رايت لم يُطلع ترامب مسبقًا على نيته الإعلان عن الاتفاق، الأمر الذي أثار استياء الرئيس.

وأضافت الشبكة أن تصريحات ترامب، التي ربط فيها تنفيذ الاتفاق بانضمام السعودية إلى اتفاقيات أبراهام مع إسرائيل، فاجأت أعضاء الفريق الأمريكي المشارك في المفاوضات، إذ إن هذا الشرط لا يرد في نص الاتفاق الذي تم توقيعه.

وكان ترامب قد أكد أن الاتفاق النووي المدني مع الرياض لن يدخل حيز التنفيذ إلا إذا انضمت السعودية إلى اتفاقيات أبراهام، مشددًا في الوقت نفسه على أن المملكة لن تُسمح لها بتخصيب اليورانيوم في إطار الاتفاق.

وفي منشور عبر منصته "تروث سوشال"، أوضح ترامب أن الاتفاق يقتصر على الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، مؤكدًا أن الولايات المتحدة لا تعارض إنشاء منشآت نووية مدنية، شريطة عدم السماح بتخصيب اليورانيوم.

وكان وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت ونظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان قد وقّعا، قبل يومين، اتفاق التعاون النووي المدني، الذي يضم اتفاقًا رئيسيًا للتعاون النووي وآخر يتعلق بالجوانب الأمنية.

وأكدت وزارة الطاقة الأمريكية أن الاتفاق يفتح المجال أمام الشركات الأمريكية لدخول سوق الطاقة النووية السعودي، مع الالتزام بأعلى معايير السلامة النووية والأمن ومنع انتشار الأسلحة النووية، فيما ينتظر الاتفاق موافقة الكونغرس الأمريكي قبل دخوله حيز التنفيذ.