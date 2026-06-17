في مقابلة حصرية مع قناة i24NEWS يوم الأربعاء، قال رئيس أرض الصومال عبد الرحمن محمد عبد الله إنه لا يستطيع استبعاد احتمال وجود قاعدة عسكرية إسرائيلية على أراضي أرض الصومال في المستقبل، وذلك أثناء إعلانه أن الرحلات المباشرة بين إسرائيل والعاصمة هرجيسا ستبدأ "قريبًا جدًا".

قال عبد الله، متحدثاً إلى مذيعة ومراسلة i24NEWS لبرنامج "الشرق الأوسط الآن" في القناة الانجليزية نيكول زيديك، خلال زيارته الرسمية التاريخية الأولى لإسرائيل، إن افتتاح أول سفارة على الإطلاق في القدس لجمهورية أرض الصومال كان امتداداً طبيعياً للعلاقة بين البلدين. وأضاف: "عادةً ما تُفتتح السفارات في عواصم الدول التي تعترف ببعضها البعض"، مشيراً إلى أن إسرائيل كانت الدولة الوحيدة التي استجابت للرسالة التي أرسلها إلى 193 دولة في مايو 2025 يطلب فيها الاعتراف.

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كان عبد الله حريصاً على رفض وصف أرض الصومال بأنها منطقة انفصالية، مشيراً إلى أن بلاده أعلنت استقلالها في 26 يونيو 1960، أي قبل خمسة أيام من الصومال، مما يجعلها أقدم من الصومال وكينيا وأوغندا وإريتريا ونحو نصف دول القارة الإفريقية. وقال: "نحن لسنا انفصاليين." وأضاف: "أصبحت بلادنا دولة ذات سيادة في 26 يونيو 1960."

فيما يتعلق بما تقدمه إسرائيل للعلاقة إلى جانب الاعتراف، أشار عبد الله إلى الزراعة والمياه والصحة والتعاون الأمني كأولويات فورية، وكشف أن ثمانية أطفال من أرض الصومال يعانون من أمراض قلبية سيتلقون علاجًا طبيًا في إسرائيل ذلك الأسبوع. وأضاف أن ميناء بربرة ذو الموقع الاستراتيجي في أرض الصومال، والذي يُعد بوابة لإثيوبيا والدول الإفريقية غير الساحلية، يجذب اهتمامًا متزايدًا من الولايات المتحدة والإمارات وإسرائيل ودول أخرى كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.

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عند سؤاله عما إذا كان بإمكان أرض الصومال أن تلعب دوراً في مكافحة تهديدات الحوثيين في البحر الأحمر، قال عبد الله إن بلاده ليست عدواً لأي طرف، لكنها تملك الحق في الدفاع عن نفسها، وتسعى للحصول على دعم دولي لتعزيز قدرات قوات خفر السواحل لديها.

قال عبد الله إن دولاً أخرى ستتبع إسرائيل في الاعتراف بأرض الصومال، لكنه امتنع عن ذكرها أو تحديد جدول زمني، مكتفياً بالقول إن الاعتراف "قد يكون قريباً". وكانت رسالته إلى الدول التي لا تزال تمتنع عن الاعتراف واضحة: "يرجى الانضمام قبل فوات الأوان. من يأتي أولاً سيحظى بأفضل فرصة."