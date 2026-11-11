في ظل التصعيد العسكري المتبادل والتوترات المتزايدة في الشرق الأوسط، تسلط الأضواء على مدى فاعلية البنى التحتية الاستراتيجية الإيرانية المقامة تحت الأرض، وفي مقدمتها ما يُعرف بـ "المدن الصاروخية"، والتحديات العسكرية التي تواجه أي عمليات استهداف إسرائيلية أو أمريكية لهذه المنشآت.

وبحسب المعطيات العسكرية الشائعة، تمتلك إيران شبكة أنفاق ومدناً صاروخية محصنة بدأت في حفرها وتطويرها منذ عام 1979، وتقع بعض هذه المنشآت على عمق يصل إلى 140 متراً تحت الأرض أسفل جبال صخرية صلبة، مثل سلاسل جبال "بيكاس". وقد شهدت هذه المراكز توسعة متواصلة وزيادة في القوة النارية وطاقة الإنتاج، فضلاً عن تطوير صواريخ أثقل وزناً وأبعد مدى مقارنة بالفترات السابقة.

ويرى جانب من التحليلات العسكرية أن هذه المحميات الطبيعية تجعل من المستحيل على القنابل التقليدية الفائقة، بما فيها القنابل الأمريكية الخارقة للملاجئ أو نظيراتها الروسية، الوصول إلى تلك الأعماق وتدميرها. وتذهب هذه التقديرات إلى أن الوصول لتلك المنشآت قد يتطلب سلاحاً تكتيكياً غير تقليدي، وهو ما يدفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو—بحسب أصحاب هذا الطرح—للمطالبة بضربات أمريكية أكثر حسمية لتجاوز الطبقات الصخرية السميكة.

في المقابل، يرفض الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور محمود الأفندي مقولة "الحصانة المطلقة" لمدن الصواريخ الإيرانية، مشيراً إلى أن التحصين الهندسي لا يمنع بالضرورة وضع سيناريوهات لتدميرها.

وأوضح الدكتور محمود في مداخلة له عبر شاشة i24NEWS أن الاعتماد الإيراني على التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي لا يغير من حقيقة أن لكل منشأة عسكرية ثغراتها، مستشهداً بـ "مدينة الصواريخ" التي أقامها حزب الله تحت تلة "علي الطاهر" في جنوب لبنان، والتي أمكن التعامل معها وتدميرها ولم تعد قائمة. وأكد الدكتور محمود أن وجود هذه المنشآت تحت الجبال سيعقد العمليات العسكرية لكنه لن يقف عائقاً مطلقاً أمام إيجاد حلول تكتيكية وهندسية لاستهدافها.