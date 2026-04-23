أفادت تقارير سورية أن السلطات الإماراتية أفرجت صباح اليوم عن القيادي السوري عصام بويضاني، وذلك عقب زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى الإمارات، وأفيد أن بويضاني عاد مع الشرع في الطائرة الرئاسية التي استقلها الشرع بعد مغادرته الإمارات، ووفقا للتقارير استقبل الشرع بويضاني في القصر الرئاسي ، وبعدها توجه بويضاني مع الشرع الى مدينة دوما في ريف دمشق حيث نظم استقبال كبير له هناك.

وبحسب ما تم تداوله، فإن الإفراج عن بويضاني جاء بالتزامن مع تطورات سياسية ودبلوماسية مرتبطة بالملف السوري، دون صدور تأكيد رسمي من السلطات الإماراتية أو السورية حتى الآن.

في السياق ذاته، تداولت منصات إعلامية تصريحات منسوبة للرئيس السوري أحمد الشرع خلال زيارة إلى مدينة دوما، تحدث فيها عن رمزية زيارة الغوطة الشرقية، في إشارة إلى المرحلة التي شهدت فيها المنطقة صراعات واسعة

وكان بويضاني قد شغل منصب قائد سابق لفصيل “جيش الإسلام” في ريف دمشق خلفا لزهران علوش الذي قضى في غارة روسية استهدفت مقرا له،انتقل مع فصيله إلى شمال سوريا في 2018 واستقر في مناطق سيطرة الجيش الوطني والحكومة المؤقتة بعد رفض هيئة تحرير الشام آنذاك استقبالهم في إدلب.

انضم بويضاني وفصيله إلى الفيلق الثالث العامل في الشمال السوري عام 2021، وشارك بويضاني في معركة ردع العدوان وكان أول الواصلين إلى مدينة دمشق صباح الثامن من ديسمبر عام 2024، وفي أعقاب ذلك انضم هو وفصيله الى الفرقة 70 التي تشكلت بعد سقوط نظام الأسد، ليكون أحد قيادات الجيش السوري الجديد.

أوقف بويضاني في الإمارات خلال عام 2025 أثناء زيارة شخصية، رغم أنه حاصل على الجنسية التركية ودخلها بجواز تركي، ووجهت له حينها اتهامات بالانتماء الى تنظيم جبهة النصرة، دون صدور إعلان قضائي مفصل حول القضية.

ويشار الى أن محيط السفارة الإماراتية في دمشق شهد قبل أسابيع احتجاجاً شعبياً كبيراً من أهالي دوما والغوطة الشرقية للمُطالبة بالإفراج عنه.

