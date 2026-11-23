نتنياهو: من يقلل من التهديدات المحيطة بإسرائيل يفعل ذلك لدوافع سياسية

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن غالبية واسعة من المواطنين الذين يرون في إسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي تتطلع إلى تشكيل حكومة وحدة، معتبراً أن القدرة على ضمان مستقبل البلاد في مواجهة التهديدات المحيطة بها تعتمد على الوحدة.

واتهم نتنياهو، خلال اجتماع كتلة الليكود، من يقللون من خطورة التهديدات الفورية والمشددة المحيطة بإسرائيل بالقيام بذلك لأسباب سياسية.

كما وصف التعامل مع العائلات الثكلى التي حضرت جلسات اللجان البرلمانية بأنه «مهين»، مضيفاً أن الكنيست لم يشهد، بحسب قوله، سلوكاً بهذا القدر من القبح والقسوة.