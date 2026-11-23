نتنياهو يتوعد بإسقاط أي حكومة جديدة في إسرائيل: «حتى لو تشكّلت.. سنُسقطها»
هاجم يائير غولان الاتصالات: «أوقفوا المحادثات الزائفة وشكّلوا حكومة» • استمرار التوتر في الشرق الأوسط • من المتوقع أن يجتمع فريقا التفاوض لحزب «يشَار!» والليكود مساء اليوم
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على أجندة الأخبار: يتواصل التوتر في الشرق الأوسط، فيما تنتظر المنطقة بأسرها قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن استئناف القتال ضد إيران أو عدم استئنافه. ومن المتوقع أن تلتقي طواقم التفاوض التابعة لـ«يشَار!» والليكود في الكنيست في إطار بحث تشكيل حكومة وحدة وطنية
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نتنياهو يتوعد بإسقاط أي حكومة جديدة في إسرائيل: «حتى لو تشكّلت.. سنُسقطها»
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سيعمل على إسقاط أي حكومة جديدة قد تتشكل في إسرائيل إذا اعتبرها حكومة سيئة، وذلك خلال اجتماع كتلة حزب الليكود.
وقال نتنياهو: «حتى لو تشكّلت حكومة سيئة، فإن إسرائيل لن تُترك بلا بدائل، وسنعمل على إسقاطها»، في إشارة إلى تمسكه بمواصلة المواجهة السياسية في حال تشكيل حكومة بديلة.
نتنياهو: من يقلل من التهديدات المحيطة بإسرائيل يفعل ذلك لدوافع سياسية
قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن غالبية واسعة من المواطنين الذين يرون في إسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي تتطلع إلى تشكيل حكومة وحدة، معتبراً أن القدرة على ضمان مستقبل البلاد في مواجهة التهديدات المحيطة بها تعتمد على الوحدة.
واتهم نتنياهو، خلال اجتماع كتلة الليكود، من يقللون من خطورة التهديدات الفورية والمشددة المحيطة بإسرائيل بالقيام بذلك لأسباب سياسية.
كما وصف التعامل مع العائلات الثكلى التي حضرت جلسات اللجان البرلمانية بأنه «مهين»، مضيفاً أن الكنيست لم يشهد، بحسب قوله، سلوكاً بهذا القدر من القبح والقسوة.
«إسرائيل بيتنا» تعلن معارضتها مشروع تجميد اعتقال الحريديين المتهربين من التجنيد
أعلن حزب «إسرائيل بيتنا» معارضته مشروع قانون تجميد اعتقالات طلاب المعاهد الدينية الحريدية المطلوبين للتجنيد، والمقرر طرحه للتصويت التمهيدي يوم الأربعاء.
وبحسب ما أورده موقع «واي نت»، يهدف المشروع إلى وقف اعتقال طلاب المعاهد الدينية إلى حين تشكيل حكومة جديدة.
ويأتي هذا التحرك بمبادرة من معسكر نتنياهو، وسط اتهامات بأنه يسعى إلى إرباك المفاوضات بين معسكر غادي آيزنكوت والأحزاب الحريدية، وإفشال إمكانية تشكيل حكومة بدعمها ومن دون أحزاب الائتلاف الحالي.
ومن المتوقع أن يضع المشروع معسكر التغيير أمام معضلة سياسية، إذ سيتعين عليه حسم موقفه من التصويت عليه.
نتنياهو: أحزاب الحريديم يجب أن تكون جزءاً من حكومة الوحدة
قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن غالبية واسعة من المواطنين الإسرائيليين تتطلع إلى تشكيل حكومة وحدة، معتبراً أن مواجهة التحديات التي تواجه البلاد تتطلب حكومة تضم مختلف القوى.
وأضاف نتنياهو، خلال اجتماع كتلة الليكود، أن التوصل إلى تفاهمات بشأن هوية إسرائيل كدولة يهودية وقضية التجنيد يجب أن يشمل الأحزاب الحريدية، مؤكداً ضرورة مشاركتها في الحكومة المقبلة.
نتنياهو يرد على آيزنكوت: «التهديد الإيراني فوري»
قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن التهديد الإيراني فوري، وذلك رداً على تصريحات رئيس حزب «يشار!» غادي آيزنكوت، الذي قال قبل ذلك بوقت قصير إنه لا يرى تهديداً إيرانياً مباشراً يستوجب التحرك قبل تشكيل حكومة جديدة.
غولان يدعو قادة معسكر التغيير إلى إنهاء المفاوضات المطوّلة: يجب إبعاد نتنياهو عن الحكم
دعا رئيس حزب الديمقراطيين يائير غولان قادة معسكر التغيير إلى تجاوز الخلافات السياسية والشخصية وتسريع الجهود لتشكيل حكومة، محذراً من أن أمن إسرائيل وحياة الجنود والمواطنين يجب أن تتقدم على أي اعتبار آخر.
وقال غولان، في مستهل اجتماع كتلته البرلمانية، إنه لا يمكن مواصلة التأخير وإدارة مفاوضات لا تنتهي، موجهاً رسالة مباشرة إلى رئيس حزب «معاً» نفتالي بينيت، قال فيها إن من يحرص على الجنود يجب أن يفعل كل ما يلزم لإبعاد بنيامين نتنياهو عن سدة الحكم.
وشدد غولان على أنه لا يمكن الجلوس مع نتنياهو أو إلى جانبه، حتى في إطار حكومة تناوب
آيزنكوت: لا أرى تهديداً إيرانياً فورياً يستوجب التحرك قبل تشكيل الحكومة
قال رئيس حزب «يشار!» غادي آيزنكوت إنه لا يرى حالياً تهديداً إيرانياً مباشراً وفورياً لإسرائيل يستدعي اتخاذ إجراء قبل تشكيل حكومة جديدة، مشيراً إلى أن الخطر الأكبر يتمثل في 440 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب الذي لم يُدمّر أو يُنقل بعد.
وأكد آيزنكوت، في تصريح خلال اجتماع كتلة حزبه، أن حزبه يدخل المفاوضات «برغبة صادقة»، وسيبذل كل ما في وسعه لتحقيق وحدة حقيقية، لكنه شدد على عدم التنازل عن تشكيل لجنة تحقيق رسمية وعن مبدأ الخدمة للجميع.
بينيت يؤيد حكومة وحدة برئاسة آيزنكوت وبمشاركة الليكود: «من يستطيع أن يكون معاً في الدبابة، يستطيع إدارة الدولة معاً»
أعلن رئيس حزب «معاً» نفتالي بينيت تأييده تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم حزب الليكود، برئاسة غادي آيزنكوت، رئيس حزب «يشار!» الذي سيتولى رئاسة الحكومة أولاً.
وقال بينيت، خلال حديثه مع جنود جالوا في الكنيست، إن من يستطيعون العمل معاً داخل الدبابة يمكنهم أيضاً إدارة الدولة معاً، مؤكداً ضرورة تشكيل حكومة تضم جميع القوى الرئيسية والمركزية.
وأضاف أن الخلافات السياسية أمر مشروع، لكن غير المقبول هو وصف كل من يحمل رأياً مختلفاً بأنه عدو.
كاتس بشأن اعتداءات المستوطنين في الضفة: «الشرطة يجب أن تتولى التعامل معها وليس الجيش»
وصف وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس أعمال العنف والجريمة في الضفة الغربية بأنها «خطيرة من جميع النواحي»، مؤكداً أن الجيش الإسرائيلي ليس الجهة المناسبة لتطبيق القانون المدني على السكان اليهود في المنطقة.
وقال كاتس إن الجيش لا ينبغي له، ولا يستطيع، تولي هذه المهمة، مشيراً إلى أنه وجّه بإعداد خطة لنقل مسؤولية إنفاذ القانون الجنائي والمدني في الضفة إلى الشرطة الإسرائيلية، على أن يتم تعزيز قواتها وتهيئتها لهذه المهمة.
فوضى في الكنيست بعد بدء التصويت قبل إتاحة المجال لعائلات قتلى للتحدث
شهد الكنيست حالة من التوتر، بعدما قرر رئيس اللجنة المنظمة، عضو الكنيست روعي فولكمان، إجراء التصويت على رئيس اللجنة الخاصة التي ستناقش مشروع قانون الاستشارة القانونية للحكومة، قبل منح العائلات الثكلى حق الحديث.
وعلى إثر ذلك، احتج يوسي كوهين، والد ثاكل، والناشط في منتدى «القانون والعدالة»، وقاطع مجريات الجلسة.
من المتوقع أن يجتمع فريقا التفاوض التابعان لحزب "ياشار!" وحزب الليكود اليوم في الكنيست
غولان يدعو إلى وقف المفاوضات مع الليكود وتشكيل حكومة: «الأمر يحتاج إلى الشجاعة»
هاجم رئيس حزب الديمقراطيين يائير غولان المفاوضات التي يجريها حزب «يشار!» مع حزب الليكود، داعياً إلى وقفها والعمل على تشكيل حكومة جديدة.
وقال غولان في منشور عبر منصة «إكس»: «حان الوقت لوقف محادثات الخداع مع الليكود وتشكيل حكومة. كل ما نحتاج إليه هو الشجاعة، فلنفعل ذلك».
تقرير عربي: الحكومة اليمنية هاجمت عدداً من المواقع الخاضعة لسيطرة الحوثيين
تقرير لقناة "العربي": مقاتلات الحكومة اليمنية هاجمت مطار تعز ومواقع أخرى في المدينة الخاضعة لسيطرة الحوثيين