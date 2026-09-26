أكد رئيس الوزراء الباكستاني، محمد شهباز شريف، أن تهديد الحرمين الشريفين يمثل «خطًا أحمر» لا يمكن تجاوزه، مجددًا تضامن بلاده الكامل مع المملكة العربية السعودية. وقال شريف، في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن باكستان "تقف بتضامن كامل مع السعودية"، داعيًا في الوقت ذاته إلى إبقاء مضيقي هرمز وباب المندب مفتوحين أمام حركة الملاحة البحرية.

وتزامنت تصريحات رئيس الوزراء الباكستاني مع اجتماع عسكري عُقد في العاصمة السعودية الرياض، الجمعة، بمشاركة رئيس قوات الدفاع ورؤساء هيئات الأركان العامة في السعودية وباكستان وتركيا، الدول الأطراف في اتفاقية مكة للدفاع المشترك.

وقالت وزارة الدفاع السعودية إن الاجتماع أكد "العزم المشترك على البدء الفوري لترجمة الالتزامات الواردة في اتفاقية مكة للدفاع المشترك إلى تعاون عسكري فعّال".وشدد المشاركون على التزامهم بالدفاع الجماعي، مؤكدين عزم الدول الثلاث على الدفاع عن أمن السعودية وسيادتها وسلامة أراضيها.

واستعرض الاجتماع الوضع الأمني والتهديدات التي تواجه المملكة، فيما أعرب المشاركون عن استنكارهم للهجمات التي استهدفت مدينة مكة المكرمة، إضافة إلى البنية التحتية المدنية والاقتصادية في السعودية.كما أشاد المشاركون بيقظة واحترافية القوات المسلحة السعودية في حماية المواطنين والمقيمين وضمان أمن المملكة.

وبحث الاجتماع كذلك سبل تعزيز التعاون العسكري بين الدول الثلاث، بما يشمل تطوير التعاون الاستخباراتي، وتعزيز التنسيق العسكري وتكامل القدرات، بما يدعم الردع والدفاع الجماعي.وأكد المشاركون أهمية العلاقات التي تجمع السعودية وباكستان وتركيا، مشيدين بالثقة المتبادلة بين شعوب الدول الثلاث وقواتها المسلحة.