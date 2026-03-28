إندونيسيا تتلقى إشارات إيجابية من إيران بشأن ناقلاتها النفطية في مضيق هرمز

وسط تصاعد التوترات البحرية، دخلت إندونيسيا في مباحثات مع إيران لضمان مرور ناقلاتها النفطية عبر مضيق هرمز بأمان، ووفقًا لجاكرتا، فقد أبدت طهران استجابة إيجابية لهذا النهج الدبلوماسي. وتتواجد حاليًا سفينتان تابعتان لشركة بيرتامينا الحكومية، وهما "بيرتامينا برايد" و"غامسونورو"، في الخليج العربي بانتظار تصريح عبور هذا الممر المائي الاستراتيجي.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإندونيسية إلى أن المباحثات جارية عبر السفارة في طهران، مشيرًا إلى "نظرة إيجابية" من السلطات الإيرانية. وتعتزم شركة الطاقة الآن اتخاذ الخطوات اللازمة، لا سيما فيما يتعلق بسلامة الطاقم والتغطية التأمينية، قبل منح تصريح العبور. وتُجسد هذه المباحثات جهود العديد من الدول لتأمين إمداداتها من الطاقة في منطقة باتت شديدة الحساسية.