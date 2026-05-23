ماركو روبيو: "هناك فرصة لموافقة إيران على اتفاق لإنهاء الحرب في وقت لاحق اليوم، أو غدًا، أو خلال أيام قليلة"

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم السبت، إن "هناك فرصة لموافقة إيران على اتفاق لإنهاء الحرب، مما يشير إلى إمكانية تحقيق انفراجة دبلوماسية". وأشار كبير الدبلوماسيين الأمريكيين إلى "استمرار التقدم في المحادثات مع طهران" وتابع"من الممكن أن تتوفر لدينا معلومات لمشاركتها في وقت لاحق اليوم، أو غدًا، أو خلال أيام قليلة"، وأكد على أنه يأمل "في سماع أخبار سارة".

تأتي هذه التصريحات في ظل تكثيف جهود الوساطة في محاولة لتأمين وقف دائم لإطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران. ووفقًا لتقارير إعلامية إقليمية صدرت في الساعات الأخيرة، فقد أسفرت المناقشات التي جرت بمساعدة باكستان وقطر عن صياغة اتفاق مبدئي.

هذا الاتفاق يتضمن بنودًا لإنهاء الحرب، ورفع بعض القيود البحرية، وفتح مضيق هرمز. إلا أن القضايا المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني لن تُدرج في هذه المرحلة الأولى من المناقشات. وتؤكد طهران أن هذه المسائل تتطلب مفاوضات أطول وأكثر تعقيدًا.

على مدى عدة أيام، ظلت الإشارات المتبادلة بين واشنطن وطهران متضاربة، حيث تراوحت بين التهديدات والمبادرات الدبلوماسية. وعلى الرغم من ذلك، تُعتبر تصريحات ماركو روبيو واحدة من أكثر المؤشرات تفاؤلاً حتى الآن من مسؤول أمريكي رفيع المستوى فيما يتعلق بإمكانية التوصل إلى اتفاق سريع.