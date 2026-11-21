ينتظر حزب "يهدوت هتوراة" وهو حزب يمثل اليهود المتشددين (الحريديم)- ينتظر في الأيام المقبلة مقترحاً جديداً من غادي آيزنكوت يتعلق بإعفاء طلاب المعاهد الدينية ("اليشيفوت") من الخدمة العسكرية. بحسب ما أفاد به موقع "كيكار هشابات"، اليوم السبت، نقلاً عن مصادر مطلعة على مفاوضات الائتلاف.

وذكر الموقع أن الزعيمين الروحيين لحزب "ديغل هتوراة" (أحد مكونات "يهدوت هتوراة")، الحاخامين دوف لانداو وموشيه هيليل هيرش، رفضا صيغة أولية كانت ستبقي على الإعفاءات لنسبة 3% فقط من كل فئة عمرية، معلنين رفضهم لأي ترتيب يتضمن "حصصاً أو قيوداً على عدد طلاب التوراة".

ووفقاً لمسؤول في الحزب، فقد أدرك فريق آيزنكوت أن مقترحه الأولي غير مقبول لدى المرجعيات الحاخامية، وهم يعملون حالياً على إعداد نسخة معدلة. وتضع هذه المناقشات آيزنكوت في موقف حساس؛ إذ إن حلفاءه -ولا سيما نفتالي بينيت ويائير غولان- كانوا قد خاضوا حملات تدعو إلى إنهاء الإعفاءات الجماعية من التجنيد، في حين أبدى أفيغدور ليبرمان مؤخراً استعداده للقبول بتسوية أكثر ملاءمة للأرثوذكس المتشددين، مستوحاة من مشروع قانون كان قد طرحه عام 2018.