الجيش الإسرائيلي: القضاء على أكثر من 1400عنصر من حزب الله وتفكيك أكثر من 4300 موقع للبنية التحتية

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم الجمعة، أن قواته البرية والبحرية والجوية، تمكنت منذ انطلاق عملية "زئير الأسد" من القضاء على أكثر من 1400 عنصر من حزب الله وتفكيك مواقع حزب الله، والعثور على أسلحة متنوعة. وتابع "حتى الآن، فكك جنود الفرقتين 162 و36 أكثر من 2700 موقع تابع للحزب، وعثروا على أكثر من 250 قطعة سلاح، تشمل صواريخ بعيدة المدى، وصواريخ مضادة للدبابات، وقاذفات صواريخ آر بي جي، وأسلحة نارية، وعبوات ناسفة".

وأضاف"فكك جنود الفرق 91 و98 و146 أكثر من 1500 موقع تابع للحزب، وعثروا على أكثر من 1000 قطعة سلاح، تشمل أسلحة نارية، وقاذفات صواريخ آر بي جي، وعبوات ناسفة، ومعدات عسكرية أخرى".

ويواصل سلاح الجو الإسرائيلي دعم القوات البرية، وبالتنسيق معها، يشن غارات على أهداف حزب الله في جنوب لبنان. خلال اليوم المنصرم، شن سلاح الجو الإسرائيلي غارات على أكثر من 120 موقعاً للبنية التحتية بهدف إزالة التهديدات التي تواجه قوات الجيش الإسرائيلي.