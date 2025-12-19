بشأن احتمال صدور حكم بالإعدام على مواطن سويدي: استدعاء السفير الإيراني لدى ستوكهولم

عقب ورود أنباء عن صدور حكم بالإعدام على مواطن سويدي في إيران، وأعلنت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمر ستينرغارد أنها استدعت السفير الإيراني لدى ستوكهولم، اليوم الجمعة، وفقًا لما نقلته وكالة فرانس برس.

وقالت وزيرة الخارجية السويدية: "تلقينا معلومات تفيد بصدور حكم بالإعدام عليه مبدئيًا، لكننا لم نتمكن من تأكيد ذلك". وأضافت: "نعمل بطبيعة الحال على توضيح الموقف"، واضحت "تم استدعاء السفير الإيراني، الأربعاء المنصرم، للتنديد صراحةً بهذا الحكم".

وكانت السلطات القضائية الإيرانية قد ذكرت إلى "اعتقال مواطن سويدي في إيران في يونيو/حزيران المنصرم ومحاكمته بتهمة التجسس. وبحسب السلطة القضائية، فإن المتهم، الذي يحمل أيضًا الجنسية الإيرانية، حصل على الجنسية السويدية عام 2020 ويقيم في السويد منذ ذلك الحين. وبحسب التقارير، دخل إيران قبل نحو شهر من اندلاع الحرب مع إسرائيل، عقب الغارات الجوية الإسرائيلية في 13 يونيو/حزيران 2024.

وتزعم طهران أن هذا الرجل جُنّد عام 2023 من قبل أجهزة المخابرات الإسرائيلية. ويُزعم أنه التقى عملاء إسرائيليين، وتلقى تدريباً في عدة عواصم أوروبية، وقام بعدة رحلات إلى إسرائيل، إحداها قبل دخوله إيران بفترة وجيزة. وتعتبر إيران، التي لا تعترف بازدواج الجنسية، هؤلاء الأفراد إيرانيين حصراً داخل حدودها. ويُعاقب على التجسس بالإعدام هناك، وهو احتمال يُثير قلقاً بالغاً في ستوكهولم.