عاد مسؤولون إسرائيليون من زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى واشنطن وهم يحملون ما وصفته مصادر إسرائيلية بـ"التفاؤل الحذر"، رغم الأجواء التي بدت متحفظة في بداية اللقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وذكر موقع "أل مونيتور"، نقلًا عن مصادر مقربة من نتنياهو، أن الاجتماع كان "مثمرًا"، وشهد توافقًا كاملًا بين ترامب ونتنياهو بشأن الهدف المشترك المتمثل في منع إيران من امتلاك سلاح نووي.

وبحسب المصادر، شدد ترامب على أنه لن يسمح لطهران بإطالة أمد المفاوضات إلى ما لا نهاية، مؤكدًا استعداده لاستخدام جميع الخيارات، بما فيها الخيار العسكري، إذا فشلت الجهود الدبلوماسية.

وقال مسؤول سياسي إسرائيلي للموقع إن فرص التوصل إلى اتفاق حقيقي بين واشنطن وطهران تبدو ضئيلة، مشيرًا إلى أن استمرار الهجمات المنسوبة لإيران ضد أهداف أمريكية في المنطقة يعزز هذا التقييم.

وأضافت المصادر أن نتنياهو عرض أمام ترامب معلومات استخباراتية تتعلق بالأنشطة الإيرانية، في محاولة لإقناع الإدارة الأمريكية بضرورة مواصلة الضغوط على طهران وعدم الاكتفاء بالمسار التفاوضي.

في المقابل، أشار دبلوماسي إسرائيلي إلى أن نتنياهو يواجه معادلة سياسية معقدة، إذ يسعى للتأثير في موقف ترامب دون أن يظهر وكأنه يدفع الولايات المتحدة نحو حرب جديدة مع إيران، وهو ما نفاه رئيس الوزراء لاحقًا بقوله إن "لا أحد يملي على ترامب ما يجب أن يفعله".

وفي السياق ذاته، أثارت تصريحات وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، التي تحدث فيها عن انطلاق مقاتلات أمريكية من قواعد داخل إسرائيل لتنفيذ مهام ضد إيران، انتقادات داخل المؤسسة الأمنية، إذ اعتبرها مسؤولون كشفًا لمعلومات عملياتية حساسة.

ووفقًا للتقرير، رأى مسؤولون أمنيون أن تصريحات كاتس أضرت بالجهود الأمريكية الرامية إلى بناء تحالف إقليمي، فيما حذر دبلوماسيون إسرائيليون من أن استمرار مثل هذه التصريحات قد ينعكس سلبًا على علاقات الوزير مع الإدارة الأمريكية.