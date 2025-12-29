تقرير: إيران تطور رؤوساً حربية كيميائية للصواريخ الباليستية

أفادت قناة إيران الدولية صباح اليوم (الاثنين) نقلاً عن مصادر عسكرية أن الحرس الثوري يعمل على تطوير رؤوس حربية بيولوجية وكيميائية للصواريخ الباليستية بعيدة المدى.

وبحسب التقرير، الذي صدر قبل ساعات فقط من قمة ترامب-نتنياهو، فإن القوات الجوية للحرس الثوري تنقل منصات إطلاق الصواريخ إلى المناطق الشرقية من إيران، كما أنها تعمل على تطوير رؤوس حربية غير تقليدية للصواريخ الباليستية.

مصادر طلبت عدم الكشف عن هويتها أفادت للقناة أن هذه الأنشطة تسارعت في الأشهر الأخيرة - وتستمر على خلفية التوترات الإقليمية، والقلق في طهران من احتمال حدوث جولة مواجهة أخرى مع إسرائيل والولايات المتحدة.

قمة ترامب-نتنياهو وتهديد الصواريخ الإيرانية

رئيس الحكومة الإسرائيلي من المتوقع أن يلتقي بالرئيس ترامب في الساعة 20:00. من المتوقع أن يناقش الاثنان قضية التهديد الإيراني، حيث من المتوقع أن يشدد نتنياهو على أن إسرائيل لا ترغب بجولات قتال إضافية، بل بإسقاط نظام الملالي كحل دائم للتهديد.