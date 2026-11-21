تستعد إيران، وفقاً لتقارير، لإرسال قافلة تضم أكثر من 14 ناقلة نفط عبر الحصار البحري الأمريكي خلال الأيام المقبلة. وفي الوقت ذاته، هددت وسائل إعلام إيرانية تابعة للحرس الثوري الإيراني بشن هجمات على منشآت الطاقة في الخليج في حال تدخلت القوات الأمريكية، وذلك استناداً إلى بيانات تتبع عبر الأقمار الصناعية وتقارير إعلامية إيرانية.

وتشير التقارير إلى أن الناقلات تتجمع بالقرب من جزيرة "خارك"، وهي نقطة انطلاق ما يقرب من 85% إلى 90% من صادرات النفط الخام الإيرانية. ووفقاً لصور الأقمار الصناعية وبيانات تتبع السفن، فإن الناقلات مجهزة بطواقمها وترفع العلم الإيراني، وتخطط طهران -بحسب التقارير- لتوجيه القافلة نحو بحر عمان خلال الأيام القادمة.

ووصفت الخدمة الفارسية في شبكة "يورونيوز" (Euronews) هذه المعلومات بأنها "تقارير غير رسمية"، ولم يصدر أي تأكيد مستقل يفيد بأن القافلة قد غادرت بالفعل. وذكرت شركة "تانكر تراكرز" (TankerTrackers) -التي تراقب ناقلات النفط باستخدام صور الأقمار الصناعية- أن بياناتها تشير إلى أن إيران تستعد لاستئناف صادراتها النفطية.

وصرح سمير مدني، أحد مؤسسي الشركة، لوكالة "رويترز" يوم الخميس، بأن إحدى الناقلات كانت تتلقى نفطاً خاماً إيرانياً من سفينة أخرى في الخليج، وقال: "إذا غادرت هذه الناقلة منطقة الحصار، فستكون أول عملية تصدير ناجحة للنفط الخام الإيراني عبر البحر منذ منتصف يوليو".ولم يحدد مدني هوية الناقلة، لكنه أشار إلى أنها ليست خاضعة للعقوبات التي تفرضها وزارة الخزانة الأمريكية.

ووفقاً لـ "الشرق بلومبرغ"، جرى نقل نحو 200 ألف برميل من النفط الإيراني بين ناقلتين، هما "أوليم" (Olim) و"هاو فان" (Hao Fan)، بالقرب من جزيرة "خارك". وبحسب التقارير، قامت السفينتان بإيقاف أنظمة التتبع الخاصة بهما أثناء عملية النقل.ووصفت التقارير هذه العملية بأنها أول عملية نقل للنفط من سفينة إلى أخرى يتم رصدها منذ إعادة فرض الحصار. وسائل إعلام إيرانية تقترح إرسال قافلة ناقلات نفط لكسر الحصار الأمريكي

تأتي هذه الاستعدادات -وفقاً لما أُفيد به- في أعقاب نشر مقال يوم الأربعاء على موقع وكالة أنباء "فارس" -التابعة للحرس الثوري الإيراني- يطرح مقترحاً لكسر الحصار الأمريكي.