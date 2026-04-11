اختراق سياسي: واشنطن تحتضن أول مفاوضات مباشرة بين إسرائيل ولبنان هذا الأسبوع

يوم الثلاثاء سيفتتح في واشنطن مفاوضات مباشرة وتاريخية بين إسرائيل ولبنان بهدف بلورة اتفاق سلام يشمل نزع سلاح حزب الله وانسحاب الجيش الإسرائيلي من الجنوب. وأوضح سفير إسرائيل في الولايات المتحدة، الدكتور يحيئيل لايتر، أن إسرائيل ترغب في دفع السلام مع الدولة اللبنانية، لكنه شدد على أنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار مع حزب الله، الذي يعتبر العائق الرئيسي أمام التوصل إلى اتفاق.

في مركز المفاوضات يقف نبيه بري، رئيس البرلمان اللبناني ورئيس حركة أمل. يُعتبر بري البالغ من العمر 88 عامًا الرجل الأقوى في لبنان الذي تمر من خلاله كل القرارات السياسية. باعتباره حليفًا مقربًا من حزب الله، فهو يمتلك القوة لتأخير أو دفع الاتفاق، وكل اختراق في واشنطن يعتمد إلى حد كبير على موافقته خلف الكواليس.

على الرغم من صورته البراغماتية، يتلقى بري دعماً مالياً من إيران يُقدَّر بنصف مليون دولار شهرياً. هذا الاعتماد يجعله عرضة لضغوط شديدة من طهران، التي تعارض أي مصالحة مع إسرائيل. هو يناور بين مطالب المحور الشيعي وبين فهمه أن حرباً شاملة ستجلب كارثة على لبنان بأكمله.

مع اقتراب المحادثات في واشنطن، مصير لبنان معلق على أكتاف بري، الذي لن يشارك في المحادثات ولكنه سيؤثر عن بعد. عليه أن يقرر ما إذا كان المصلحة الوطنية اللبنانية ستتغلب على ولائه للمحور الشيعي الذي يموله. نجاح الاتفاق يعتمد على قدرته على المناورة بين مطالب إسرائيل بنزع سلاح حزب الله وبين الضغط الإيراني، حيث أن قراره سيحدد ما إذا كانت دولة الأرز ستحصل على السلام أم ستستمر بالغرق في القتال.