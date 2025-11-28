سوريا: مظاهرات حاشدة في العديد من المدن احتفالا بسقوط بشار الأسد

كما في العديد من المدن السورية الكبرى الأخرى، تظاهر آلاف الأشخاص، اليوم الجمعة إحياءً للذكرى السنوية الأولى لشنّ هجوم المتمردين الذي أدى إلى سقوط بشار الأسد، ونددوا أيضاً بالغارات الإسرائيلية القاتلة الأخيرة في جنوب البلاد.

جاءت تجمعات، اليوم الجمعة، بعد ساعات فقط من عملية إسرائيلية في قرية بيت جن، وقد أشعل هذا الهجوم غضب السكان الذين يعانون أصلاً. وفي العاصمة، كما في حلب وحمص وحماة واللاذقية، لوّح المتظاهرون بالأعلام السورية ورددوا شعارات إسلامية أو شعارات مؤيدة للشرع. كُتب على بعض اللافتات: "أوقفوا العدوان الإسرائيلي"، و"بيت جنّ فخرنا". وقالت بتول عماد الدين، البالغة من العمر 29 عامًا، والمتواجدة في وسط دمشق، لوكالة فرانس برس: "بعد هزيمة بشار الأسد، سنهزم إسرائيل".

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد دعا السوريين في اليوم السابق إلى "إحياء ذكرى" بدء المعركة الحاسمة التي قادها التحالف الإسلامي الذي يرأسه. انطلق هذا الهجوم الخاطف من إدلب في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وأطاح بأكثر من نصف قرن من حكم الأسد، وبلغ ذروته بالاستيلاء على دمشق في 8 ديسمبر/كانون الأول.

وبالنسبة لباسل عزيزية، وهو فني ومتظاهر، كان الأمر أيضًا بمثابة تكريم "لشهداء الهجوم الإسرائيلي": "أنا هنا لدعم دولتي التي تمثل جميع الشعب السوري دون استثناء". وبينما اندلعت الاحتجاجات مؤخرًا في المناطق ذات الأغلبية العلوية، أقرّ أحمد الشرع يوم الخميس بوجود "مطالب مشروعة"، داعيًا إلى إظهار "الوحدة الوطنية" خلال هذه الاحتفالات.