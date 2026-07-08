إحراج آخر لماكرون: في مقطع فيديو نُشر اليوم (الأربعاء) على وسائل التواصل الاجتماعي وأصبح فيروسيًا، تم توثيق رئيس فرنسا، إيمانويل ماكرون، في لحظة محرجة أثناء زيارته لأنقرة عندما حاول تقبيل يد زوجة الرئيس التركي، أمينة أردوغان، بينما رفضت قبول هذه اللفتة.

خلال زيارة رسمية لرئيس فرنسا وزوجته بريجيت، تم توثيق الزوجين خلال لقائهما مع رئيس تركيا رجب طيب أردوغان وزوجته أمينة. في مقطع الفيديو الذي انتشر على شبكات التواصل، يُرى الرئيس ماكرون وهو يمد يده نحو يد أمينة أردوغان بهدف تقبيلها، وهي لفتة معتادة ضمن قواعد اللياقة الفرنسية، إلا أن زوجة الرئيس التركي اختارت الامتناع عن هذه اللفتة وأبقت يدها بعيدة عن متناول الرئيس الفرنسي. كذلك، اكتفى الرئيس أردوغان نفسه بمصافحة يد بريجيت ماكرون دون أي لفتة إضافية.

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أثار الفيديو نقاشًا واسعًا على الإنترنت، حيث أشار العديد من المعلقين إلى الفروق بين الإيماءات الدبلوماسية المتبعة في فرنسا وتلك المعتمدة في تركيا المسلمة، خاصة في ظل حكم الرئيس أردوغان.

كما هو معلوم، تم الإبلاغ في سوريا أمس عن سلسلة انفجارات لعبوات ناسفة سُمعت في أنحاء دمشق، بالقرب من الفندق الذي أقام فيه الرئيس. وفي قصر الإليزيه صدر بيان رسمي: "ماكرون لم يسمع الانفجارات، وهو في طريقه للقاء رئيس سوريا".