أظهرت صوراً حصرية التقطتها شركة "فانتور" للأقمار الاصطناعية أظهرت نشاطاً جديداً في عدد من المواقع النووية والصاروخية الإيرانية، قالت إنه قد يشير إلى محاولة طهران إصلاح بعض المنشآت وإعادة بنائها، بحسب ما أفادت به شبكة "سي إن إن"، مساء اليوم الجمعة.واستند التحليل إلى صور التُقطت في 22 يونيو/حزيران المنصرم و7 يوليو/تموز الجاري، بحسب الشبكة.

ورصدت شبكة"سي إن إن" نشاطاً لافتاً في موقع "طالقان 2" داخل مجمع بارشين العسكري، حيث يعتقد خبراء أن إيران تخزن مواد متفجرة قد تُستخدم في تطوير أسلحة نووية.وذكرت الشبكة أن تحقيقاً أجرته رصد نشاطاً في عدة مواقع نووية وصاروخية خلال أواخر يونيو ومطلع يوليو، موضحة أن التحركات في المواقع النووية تثير تساؤلات بشأن مدى التزام طهران بمذكرة التفاهم التي وقعتها مع الولايات المتحدة في 17 يونيو/حزيران المنصرم.

وقالت الشبكة إن تحليل الصور، الذي أجرته بالتعاون مع معهد العلوم والأمن الدولي، أظهر أعمال إصلاح وإعادة بناء في عدد من مواضع الإصابة التي خلفتها حملة القصف الأميركية الإسرائيلية.