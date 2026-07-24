عقب هجوم اليوم الجمعة: الجيش الإسرائيلي يُطلق عملية واسعة النطاق في الضغة الغربية

أعلن قائد القيادة المركزية للجيش الإسرائيلي، الجنرال آفي بلوث، عن "إطلاق عملية واسعة النطاق في الضفة الغربية عقب هجوم يوم الجمعة قرب قرية تل في الضفة الغربية". وأكد الجنرال بلوث على أن"الأيام القليلة الماضية شهدت سلسلة من الحوادث الأمنية، من بينها إحراق نحو 30 منزلاً، وهجمات بالسكاكين، وإطلاق النار الذي وقع يوم الجمعة. وقد تم تحييد أربعة مسلحن خلال هذه الحوادث، بمن فيهم منفذ الهجوم، بينما استعاد الجيش الإسرائيلي السلاح المسروق".

وحذر القائد من "وجود خطر تصعيد في جميع أنحاء الضفة الغربية". وتُكثّف القوات الإسرائيلية عملياتها الهجومية لمنع تدهور الوضع، كما أنها تستعد لهجمات إضافية. وتابع"القوات في منطقة الضفة الغربية تستعد لتنفيذ عمليات تحييد واسعة النطاق، وتواصل جهودها للقبض على جميع المتورطين في الهجوم. وقد تم نشر وحدات إضافية كتعزيزات".

وأضاف: "سنبذل قصارى جهدنا لوقف التصعيد واستعادة الهدوء. سلامة السكان تبقى أولويتنا القصوى"، مشيداً بالجنود الذين وصفهم بأنهم يعملون "بحزم وحزم عملياتي وهدوء" لمنع وقوع المزيد من الهجمات.