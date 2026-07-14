لماذا تركز واشنطن عملياتها العسكرية على جنوب إيران؟

من جنوب إيران تبدأ معركة مضيق هرمز… فواشنطن لا تركز نيرانها هناك عبثًا، بل تستهدف الجغرافيا التي تمنح طهران القدرة على خنق أحد أهم شرايين الطاقة والتجارة في العالم.

الضربات الأميركية الأخيرة تركزت على منظومات الصواريخ والدفاع الجوي، والزوارق السريعة التابعة للحرس الثوري، ومواقع عسكرية في قشم وبندر عباس والساحل المقابل للمضيق، بهدف إضعاف قدرة إيران على استهداف السفن وفرض سيطرتها على حركة العبور. والقيادة المركزية الأميركية تقول إن قواتها متمركزة ومستعدة لضمان حرية الملاحة في هرمز.

أهمية الجزر الإيرانية تكمن في أنها ليست مجرد أراضٍ معزولة، بل منصات مراقبة وإطلاق وقواعد بحرية تحيط بالممرات الضيقة للمضيق، وتمنح إيران القدرة على نشر الصواريخ والمسيّرات والزوارق الهجومية خلال وقت قصير. ولهذا، تعتبرها واشنطن مفتاحًا لتفكيك منظومة المنع الإيرانية وفتح الطريق أمام السفن بالقوة إذا لزم الأمر.

في المقابل، ترى مصادر وتحليلات إيرانية أن تكثيف القصف جنوبًا، بالتزامن مع تحريك قوات المارينز، قد يكون تمهيدًا لإنزال بحري أو السيطرة المؤقتة على بعض الجزر، لانتزاع ورقة هرمز من يد طهران. لكن حتى الآن، لا يوجد إعلان أميركي رسمي يؤكد قرارًا باجتياح بري؛ المؤكد هو أن واشنطن تريد تدمير القدرة الإيرانية على إغلاق المضيق، وفرض معادلة تقول إن هرمز ممر دولي لا ورقة سيادة إيرانية.