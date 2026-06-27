إسرائيل تستعد لعملية عسكرية في اليمن

بعد لبنان وغزة وإيران، اليمن يعود إلى واجهة بنك الأهداف الإسرائيلي، تقديراتٌ داخل المؤسسة الأمنية في إسرائيل تتحدث عن استعداداتٍ لعمليةٍ عسكريةٍ واسعة ضد أنصار الله الحوثي، في حال صدر القرار السياسي بالمضي نحو جولةٍ جديدة من المواجهة.

بحسب مصادر إسرائيلية، أعاد الجيش الإسرائيلي تفعيل خططه العملياتية الخاصة بالساحة اليمنية، وبدأ تحديث بنك الأهداف والاستعداد لشن هجمات بعيدة المدى، على خلفية وقوف الحوثيين بجبهة إسناد للحرس الثوري وحزب الله خلال الأشهر الماضية، إلى جانب تحذيرات الشاباك من أن أنصار الله يستعدون لتنفيذ سابع من أكتوبر جديد من الحدود الشرقية.

وتشير التقديرات إلى أن أي عملية مقبلة قد تستهدف موانئ الحديدة ورأس عيسى، إضافة إلى منشآت عسكرية وبنى تحتية يستخدمها الحوثيون، إلى جانب محاولة اغتيال القادة البارزين من الجماعة، في محاولة لتقليص قدراتهم على إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة، وفرض معادلة ردع جديدة.

هذه الاستعدادات تأتي عقب تصريحات وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، التي قال فيها خلال الأيام الماضية إن إسرائيل لن تمتنع عن استهداف قيادة الحوثيين في حال توفرت لها فرصة لتنفيذ ذلك.

ويأتي هذا الحراك في وقت تتسع فيه دوائر المواجهة الإقليمية، إذ ترى إسرائيل أن الساحة اليمنية لم تعد جبهة ثانوية، بل جزءًا من شبكة التهديدات المرتبطة بمحور إيران، ما يدفعها إلى الاستعداد لضربة قد تكون الأكبر منذ بدء المواجهة مع الحوثيين، إذا حصلت على الضوء الأخضر من المستوى السياسي.