مصدر أمني إسرائيلي يؤكد: زيادة الهجمات في غزة - رسالة بشأن حرية العمل

قال مقربون من رئيس الحكومة الإسرائيلية اليوم (الأربعاء) أن التصعيد في الهجمات على قطاع غزة نابع "وفقًا للحاجة الأمنية". إلا أنه بخلاف هذه التصريحات، يؤكد مصدر أمني في حديث مع i24NEWS أن زيادة الوتيرة تشكل إعلان نوايا واضح بشأن الحفاظ على حرية العمل الإسرائيلية في القطاع.

هذه الأمور تنسجم مع الرسالة التي نقلها نتنياهو لجاريد كوشنر في لقائهما، مفادها أن إسرائيل ستواصل إحباط التهديدات الفورية ضد قواتها، إلى جانب الاستمرار في عمليات الاغتيال الممنهجة - بما في ذلك ضد المسلحين الذين شاركوا في مذبحة 7 أكتوبر.

حالياً، التحدي الرئيسي أمام إسرائيل في الأيام القريبة سيكون الحفاظ على حريتها في العمل العملياتي، دون أن تُعتبر في واشنطن كمن تعرقل خارطة الطريق ومخطط مجلس السلام لنزع سلاح حماس.

على خلفية الضربات المكثفة التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة في الأيام الأخيرة، نقل مصدر في مجلس السلام تحدث أمس مع i24NEWS رسالة تدعو إلى ضبط النفس: "نحن لا نقول لإسرائيل أن توقف الضربات، لكن نطلب التهدئة. يمكن العمل أكثر وتلقي انتقادات دولية أقل إذا تم ذلك بالشكل الصحيح".