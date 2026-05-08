أعرب إيتان دانغوت، السكرتير العسكري السابق لعدد من وزراء الأمن في إسرائيل، عن قلقه من التحولات في الموقف السعودي تجاه الحرب مع إيران، وذلك على خلفية تقارير تحدثت عن دور للرياض في وقف مشروع أميركي أطلقه الرئيس دونالد ترامب لتأمين حرية الملاحة وفتح مضيق هرمز أمام السفن العالقة. شاهدوا مداخلته كاملة.

وأعرب دانغوت خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي قدمه أدهم حبيب الله عن قلقة الدور السعودية بتعطيل الخطة الأمريكية والذي يشير الى تشكيل محور جديد لا يتطابق مع الرؤية الإسرائيلية وقال:" كإسرائيلي أنا قلق جدا لأن السعودية ورقة مهمة في تغيير ملامح الشرق الأوسط .ونحن نرى أن سياساتها تتغير تجاه إسرائيل .."

كما أشار دانغوت إلى أن السعودية باتت تشكك في مدى التزام الولايات المتحدة بحماية حلفائها الخليجيين في حال توسع المواجهة مع إيران، مضيفًا أن دول الخليج تخشى أن تُترك وحدها في مواجهة أي تصعيد عسكري مستقبلي.

وتابع: “لو كنت سعوديًا، لكنت أبحث عن طرق بديلة لنقل الطاقة، لأن الإيرانيين قد يستخدمون مضيق هرمز مستقبلًا للضغط على سوق الطاقة العالمي”.

