تركيا تتهم إسرائيل بالتدخل في الاحتجاجات في إيران"هذا التدخل مُعترف به علنا"

اتهم وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان في مقابلة مع التلفزيون التركي الرسمي، اليوم السبت، إسرائيل بالتدخل المباشر في الاحتجاجات الجارية في إيران، مؤكداً على أن "هذا التدخل مُعترف به علناً"، وتابع"تسعى إسرائيل لاستغلال حالة عدم الاستقرار الداخلي والصعوبات الاقتصادية التي تعاني منها إيران لإضعاف نظام طهران".

ووفقاً لفيدان، فإن "أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية تدعو الشعب الإيراني صراحةً إلى الانتفاض، لا سيما عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وأكد أن هذه الاستراتيجية تختلف عن المواجهة العسكرية المباشرة، التي من شأنها"، في رأيه، توحيد المجتمع الإيراني في مواجهة أي تهديد خارجي. وأفاد "في ظل غياب حرب مفتوحة، يحاول بعض الفاعلين استغلال الإحباطات الحقيقية للشعب الإيراني". كما اتهم الوزير التركي رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، "بالسعي إلى تصعيد عسكري إقليمي، لكنه عاجز عن القيام بذلك دون موافقة صريحة من واشنطن". وأكد أن "الزعيم الإسرائيلي يشن حملة دبلوماسية مكثفة للحصول على "ضوء أخضر" أمريكي لمواجهة مسلحة محتملة".

وفي معرض حديثه عن الوضع الداخلي في إيران، أشار إلى أن "البلاد تخضع لعقوبات دولية قاسية منذ ما يقارب ثلاثة عقود، وهي عقوبات أثقلت كاهل الشعب". ووصف المجتمع الإيراني بأنه "شعب وديناميكي ويتطلع إلى حياة أفضل، مؤكداً أن هذه القيود الاقتصادية تُسهم في ظهور حركات احتجاجية بين الحين والآخر".

وبينما أقرّ الوزير التركي بوجود أسباب داخلية للاحتجاجات، أصرّ على ما وصفه بـ"التلاعبات الخارجية". وأكد أن أنقرة تُفضّل الحل الدبلوماسي وتدعو إلى خفض التصعيد الإقليمي.

وفي الختام، حثّ هاكان فيدان السلطات الإيرانية على الانخراط في حوار صادق مع دول المنطقة وتبنّي نهج دبلوماسي جديد، إيماناً منه بأن تعزيز التعاون الإقليمي ضروري لاستقرار الشرق الأوسط.