علمت قناة i24NEWS ، مساء اليوم الجمعة، أن "الشرطة الإسرائيلية تعكف على إعداد خطة عملياتية خاصة للتعامل مع احتمال تعرض رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي نوعام سولبرغ، لهجوم، وكذلك للتعامل مع حوادث أمنية قد تعرقل سير الانتخابات المقبلة.

وتستعد الشرطة لسيناريوهات تتراوح بين محاولات إلحاق الأذى بسولبرغ في منزله أو أثناء تنقله، وبين أعمال الشغب والاضطرابات العامة ووقوع حادث أمني قد يعيق عملية التصويت. وتندرج هذه الاستعدادات ضمن جهود أوسع لتأمين الانتخابات، تشمل مناقشات بين مفوض الشرطة وكبار المسؤولين الأمنيين، وفقاً لما أوردته i24NEWS سابقاً. كما علمت i24NEWS أنه تم تكليف قائد الشرطة المسؤول عن منطقة جنوب الضفة الغربية وضابط الاستخبارات في المنطقة رسمياً بقيادة عملية التخطيط، ومن المتوقع أن يقدما الخطة العملياتية النهائية الأسبوع المقبل.

وستحدد الخطة مسؤوليات كل من الشرطة ولجنة الانتخابات المركزية والجهات الأمنية، كما ستضع تدابير عملياتية مخصصة لهذا الغرض.

وشددت الشرطة في منطقة الضفة الغربية على عدم توفر معلومات استخباراتية ملموسة حالياً تشير إلى وجود نية لمهاجمة سولبرغ. ومع ذلك، ونظراً لوقوع حوادث سابقة بالقرب من منزله، فقد تقرر الاستعداد مسبقاً للسيناريوهات التي قد تشكل خطراً عليه أو تعرقل السير المنظم للانتخابات.

ويجري إعداد هذه الخطة -المعروفة داخلياً باسم "سيناريو سولبرغ"- من قبل قيادة منطقة الضفة الغربية في الشرطة، حيث يقيم قاضي المحكمة العليا. ويُصنَّف سولبرغ ضمن "المستوى السادس" من التهديد الأمني، وهو أعلى تصنيف ممكن؛ وقد اتُخذ قرار بتعزيز الحماية الأمنية المخصصة له في شهر أغسطس/آب المنصرم.