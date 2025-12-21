بيان مصري–أمريكي–تركي: جاهزون لإدارة انتقالية في غزة

عقد ممثلون عن الولايات المتحدة ومصر وقطر وتركيا اجتماعًا مساء الجمعة في مدينة ميامي بولاية فلوريدا، لبحث الخطوات التالية في إطار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفق بيان مشترك صدر يوم السبت عن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف.

وذكر البيان أن الاجتماع تناول تقييم تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق، التي أسفرت عن تقدم ملموس شمل توسيع إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، واستعادة جثامين رهائن، وتنفيذ انسحابات جزئية للقوات، إلى جانب خفض مستوى الأعمال العدائية.

وبحسب البيان، ركزت المباحثات على التحضيرات للمرحلة الثانية من الاتفاق، مع التشديد على أهمية ضمان الاستمرارية والتنسيق والرقابة الفعالة. كما ناقش المجتمعون سبل إقامة هيئة حاكمة موحدة في غزة تتولى حماية المدنيين والحفاظ على النظام العام، ضمن إطار انتقالي يهدف إلى تحقيق الاستقرار طويل الأمد.

مجلس السلام وإعادة الإعمار

وأعربت الدول الأربع عن دعمها لـ الإسراع في إنشاء وتفعيل “مجلس السلام” (Board of Peace) ليعمل كإدارة انتقالية تشرف على المسارات المدنية والأمنية وجهود إعادة الإعمار في قطاع غزة. وأكد البيان أن هذا المجلس سيتعاون مع المؤسسات المحلية في غزة والشركاء الدوليين لضمان تنفيذ فعال لخطة السلام.

كما تناولت المناقشات إجراءات الاندماج الإقليمي، بما في ذلك تسهيلات تجارية، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والمياه والموارد المشتركة، باعتبارها عناصر أساسية لتعافي غزة، وتحقيق الاستقرار الإقليمي والازدهار على المدى الطويل.

اتصالات موازية

ويأتي اجتماع ميامي في ظل تحركات دبلوماسية متزامنة، حيث أفادت وكالة رويترز بأن رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن عقد لقاءً في إسطنبول مع وفد رفيع من حركة حماس برئاسة خليل الحية، ركّز على الخطوات المطلوبة للانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، ومعالجة العقبات التي تعيق استكمال تنفيذه، وفق مصادر أمنية تركية.

التزام بخطة السلام

وأكد البيان المشترك التزام الولايات المتحدة ومصر وقطر وتركيا بـالتنفيذ الكامل لخطة السلام الشاملة المكوّنة من 20 نقطة، داعيًا جميع الأطراف إلى الالتزام بتعهداتها، وضبط النفس، والتعاون مع آليات مراقبة وقف إطلاق النار.

وختم البيان بالتأكيد على أن مشاورات إضافية ستستمر خلال الأسابيع المقبلة لدفع تنفيذ المرحلة الثانية، وتعزيز التنسيق بين الأطراف المعنية، بما يسهم في تثبيت وقف إطلاق النار وتحقيق استقرار دائم في قطاع غزة.