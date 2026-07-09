وزير إسرائيلي يحذر: مواجهة عسكرية مع تركيا أصبحت "احتمالاً وارداً جداً"

حذر وزير الشتات الإسرائيلي، عميحاي شيكلي، من أن احتمال اندلاع مواجهة عسكرية بين إسرائيل وتركيا أصبح "وارداً جداً"، في ظل تصاعد التوتر السياسي والأمني بين البلدين، والتطورات المتعلقة بالتعاون العسكري بين أنقرة وواشنطن.

وقال شيكلي، في مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية "كان"، إن إسرائيل تأخذ بجدية التصريحات الصادرة عن المسؤولين الأتراك، معتبراً أن الخطاب التركي الأخير تجاه إسرائيل يشكل مؤشراً مقلقاً على تدهور العلاقات بين الجانبين.

وجاءت تصريحات الوزير الإسرائيلي بالتزامن مع المباحثات الجارية بين تركيا والولايات المتحدة بشأن شراء مقاتلات أمريكية من طراز F-35، وبعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد فيها أن إدارته تدرس المضي في الصفقة عقب لقائه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وانتقد شيكلي ما وصفه بـ"العلاقة الودية" بين ترامب وأردوغان، معتبراً أنها تثير قلق إسرائيل، كما أشار إلى أن عضوية تركيا في حلف شمال الأطلسي (الناتو) تمثل تحدياً في ظل التوترات الحالية.

وأضاف أن إسرائيل تراقب عن كثب تصريحات المسؤولين الأتراك، لافتاً إلى أن الخطاب الصادر عن أنقرة خلال الأشهر الأخيرة أصبح أكثر حدة من السابق، على حد تعبيره، مشيراً إلى تصريحات نُسبت إلى مسؤولين أتراك بشأن القدس وإسرائيل.

وفي المقابل، اعتبر شيكلي أن عدم إعلان واشنطن حتى الآن موافقتها على تزويد تركيا بمقاتلات F-35 يمثل "إنجازاً دبلوماسياً" لإسرائيل، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى جانب اليونان وقبرص، مارسوا ضغوطاً لمنع إتمام الصفقة، بحسب قوله.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه العلاقات التركية الإسرائيلية توتراً متزايداً على خلفية الحرب في قطاع غزة، وتبادل الانتقادات السياسية والدبلوماسية بين الجانبين، إلى جانب ملفات إقليمية أخرى زادت من حدة الخلاف.