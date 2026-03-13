قالت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) في بيان، اليوم الجمعة، إنه "عند نحو الساعة الثانية ظهراً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، في 12 مارس/آذار الجاري، تحطمت طائرة تزود بالوقود من طراز Boeing KC-135 Stratotanker تابعة للولايات المتحدة في غرب العراق".مشيرة إلى "سقوط 4 جنود من بين 6 كانوا على متن طائرة تزود بالوقود، بعد تحطمها غرب العراق الجمعة، ما يرفع العدد الإجمالي لخسائر الجيش الأميركي إلى 11 عسكرياً منذ بدء حرب إيران"

وأفادت أن "ملابسات الحادث لا تزال قيد التحقيق، ولكنها قالت إن فقدان الطائرة لم يكن نتيجة نيران معادية أو نيران صديقة".وقالت إنها لن تكشف عن هويات العسكريين المتوفين حالياً، إذ يجري حجبها لمدة 24 ساعة، لإخطار ذويهم أولاً.

وكانت وسائل إعلام إيرانية قد نقلت عن متحدث باسم قيادة مقر "خاتم الأنبياء" العسكري في إيران قوله "جرى استهداف طائرة تزويد بالوقود أميركية في غرب العراق عبر أنظمة الدفاع الجوي وإسقاطها"، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

وكانت سنتكوم قد أعلنت فجر الجمعة، عن فقدان طائرة تزود بالوقود من طراز (KC-135) في "الأجواء الصديقة أثناء "عملية الغضب الملحمي"..