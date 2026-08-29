الشاباك: "كان هناك تهديد خطير بإلحاق الأذى بيائير نتنياهو، وتقرر إجلاؤه بشكل عاجل إلى إسرائيل"

في ضوء التقارير المتعددة، أكد جهاز الأمن العام( الشاباك)، مساء اليوم السبت، على "وجود تهديد خطير بإلحاق الأذى بيائير نتنياهو، في ضوء هذه التهديدات، وبعد تقييم الوضع، تم اتخاذ قرار بإجلائه هو وفريقه الأمني بشكل عاجل إلى إسرائيل".

يأتي هذا التأكيد بعد تقرير بثته شبكة نيوزماكس. ووفقًا للتقرير، فإن نتنياهو الابن هو هدف إيراني للاغتيال، حيث كشفت المخابرات الإسرائيلية عن التفاصيل في ديسمبر الماضي، وأبلغت السلطات في الولايات المتحدة بذلك. كما زُعم، وفقًا للتقديرات، أن عملاء إيرانيين كانوا موجودين بالفعل في منطقة هالانديل بيتش بالقرب من ميامي، ويراقبونه.

كما نشرنا أيضًا أنه خلال العامين الماضيين، كان نتنياهو الابن يقود سيارته بحذر في ميامي خوفًا من تعرضه للأذى، بل إنه كان يتجنب أحيانًا الخروج إلى الشرفات. في الواقع، اتخذ هذا الإجراء الاحترازي الإضافي قبل محاولة الاغتيال بوقت طويل. وجاء كل هذا بعد أن كشف رئيس الوزراء بنفسه عن محاولة إيرانية لاغتيال أحد أبنائه.

نُقل نتنياهو الابن، محاطًا بحراس أمن إسرائيليين طوال الوقت، على وجه السرعة من الولايات المتحدة إلى إسرائيل، بينما أُجبر على ترك أمتعته. وكما قد تتذكرون، انتقل يائير نتنياهو إلى فلوريدا قبل نحو ثلاث سنوات، حيث واصل زيارة إسرائيل بشكل متقطع.