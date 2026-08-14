ذكرت وكالة رويترز، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، أن "الولايات المتحدة تضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإدانة المستوطنين المتهمين بمحاصرة منازل فلسطينية في قرية قصرة بالضفة الغربية"، فيما لم يعلق رئيس الوزراء الإسرائيي بنيامين نتنياهو علناً على الحادث.

جاء هذا الضغط عقب ورود تقارير تفيد بأن مستوطنين قطعوا المياه والكهرباء عن عدة منازل ومنعوا سكانها من الدخول أو الخروج. وذكرت رويترز أن أحد هذه المنازل يعود لمواطن فلسطيني أمريكي.

وكان السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، قد أدان يوم الخميس المتورطين ووصفهم بـ"الإرهابيين الإسرائيليين"، ثم أوضح لاحقاً أن كلماته كانت موجهة إلى "أقلية عنيفة" من مستوطني الضفة الغربية.

وقالت الأمم المتحدة إن نحو 15 فلسطينياً، بينهم طفلان، حوصروا في منازلهم دون مياه جارية أو كهرباء.

وأظهرت لقطات التقطتها رويترز من قصرة مستوطنين متجمعين قرب خيمة خارج أحد المنازل قبل وصول الجنود الإسرائيليين. وقال الجيش الإسرائيلي إن القوات أزالت الخيمة وتعمل في المنطقة لحماية السكان والحفاظ على الأمن.