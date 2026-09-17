محمود عباس أمام غياب جديد عن الأمم المتحدة.. واشنطن ترفض منحه التأشيرة

إدارة ترامب رفضت اليوم (الخميس) مرة أخرى منح تأشيرات دخول لرئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، ولمسؤولين فلسطينيين آخرين قبيل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل، وبذلك منعت الوفد الفلسطيني الرفيع من المشاركة في الحدث للعام الثاني على التوالي.

الأسباب التي قدمتها وزارة الخارجية الأمريكية للرفض

بدء ودعم الإجراءات في الساحة الدولية التي تقوض وتتناقض مع الالتزامات السابقة، والتي دعمت قراري مجلس الأمن 242 و338.

اتخاذ خطوات لإضفاء الطابع الوطني على الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في الساحة الدولية، بما في ذلك من خلال المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية.

محاولة لتجاوز المفاوضات من خلال الترويج للاعتراف الأحادي.

استمرار صرف الإعانات للسجناء الفلسطينيين الأمنيين

استمرار تمجيد وفقا لما ورد "لأعمال الإرهاب والإرهابيين في البيانات العامة وفي الكتب المدرسية" وفقا لنص البيان.

في المقابل، ألغى مستشار ألمانيا، فريدريش ميرتس، رحلته المخططة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل في ظل ضغوط سياسية شديدة وحملة انتخابات إقليمية معقدة في موطنه، وذلك بحسب ما أفادت به عدة وسائل إعلام ألمانية مساء أمس.

كما أفاد ديوان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه سيسافر إلى الجمعية العامة - ومن المتوقع أن يعود إلى البلاد قبل عيد العُرش الذي يصادف اليوم التالي.