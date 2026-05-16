لأول مرة رسمياً، أكدت حركة حماس في بيان، اليوم السبت، أنها أنهت جولة انتخابية لاختيار رئيس للحركة، وأن "النتيجة لم تُحسم من الجولة الأولى"، مشيرة إلى أنها ستُجري جولة ثانية في "وقت لاحق لاختيار رئيس المكتب السياسي للحركة، وفق لوائح الحركة وأنظمتها".

وبحسب مسؤولين في حماس، فإن "المنافسة لا تزال تنحصر بين رئيس الحركة في قطاع غزة ورئيس وفدها المفاوض خليل الحية، ورئيس الحركة في الخارج خالد مشعل". وأوضح أحد المسؤولين أنه "لم يتم تحديد موعد لاختيار رئيس الحركة الجديد، مبيناً أن مجلس الشورى العام سيختار قريباً أحد القياديين، مشعل أو الحية".وقال إن "عملية الاختيار ستتم وفق آلية التوافق بما يحقق مصلحة الحركة، وليس بالتصويت وفق نظام الأغلبية".