تقرير: مسؤول إماراتي ينفي وجود مكالمة تحذيرية بين بن زايد ونتنياهو

ردّ مسؤول إماراتي على مزاعم وردت في تحقيق لصحيفة هآرتس، تفيد بأن الرئيس الإماراتي محمد بن زايد حذّر إسرائيل من هجوم وشيك لحماس في الأسابيع التي سبقت السابع من أكتوبر/تشرين الأول. ونفى المسؤول إجراء أي مكالمة من هذا القبيل.

وفي ردّه على استفسار من صحيفة ذا ناشيونال، صرّح المسؤول قائلاً: "تناقش دولة الإمارات العربية المتحدة القضايا الأمنية مع الدول الأخرى عبر الهيئات المختصة، ولا تناقش مثل هذه التفاصيل على مستوى القادة الوطنيين".

يُذكر أن ردّ الإمارات السابق على التقرير امتنع عن التصريح صراحةً بوقوع محادثة، تاركاً علامات الاستفهام قائمة: "تؤكد وزارة الخارجية أن حكومة دولة الإمارات لا تردّ على التقارير الإعلامية أو التكهنات بشأن المحادثات بين قادة الحكومات. ويهدف تدخّل دولة الإمارات منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول باستمرار إلى خفض التصعيد، وتحقيق الاستقرار الإقليمي، ومنع العنف". وأضاف البيان السابق: "حافظ المسؤولون الحكوميون في الإمارات وإسرائيل على قنوات اتصال مفتوحة ومباشرة منذ بداية العلاقات قبل أكثر من خمس سنوات. وعند الضرورة، جرى ولا يزال تبادل جميع المعلومات الاستخباراتية ذات الصلة بين الأطراف المعنية".