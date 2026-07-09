"بتوصية أمنية".. ترامب لم يستخدم الطائرة القطرية لدى مغادرته تركيا

أقلع رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، مساء أمس (الأربعاء) من قمة الناتو في أنقرة بتركيا على متن طائرة "إير فورس 1" القديمة، وليس على متن طائرة بوينغ 747-8 الجديدة التي تلقاها مؤخرًا هدية من قطر.

وفقًا لتقرير في نيو يورك تايمز التغيير المفاجئ تم في اللحظة الأخيرة بناءً على توصية أمنية عاجلة من جهاز الخدمة السرية، حيث تم توجيه الركاب على متن الطائرة حتى إلى إنزال الستائر عن النوافذ قبل الإقلاع، وذلك كجزء من إجراء استثنائي. فقط بعد أن هبطت الطائرة القديمة بسلام في قاعدة سلاح الجو ميلدنال في بريطانيا، قام الرئيس مرة أخرى بتبديل الطائرة وركب الطائرة القطرية الجديدة في طريق عودته إلى واشنطن.

تم اتخاذ قرار استبدال الطائرات على خلفية تجدد الأعمال العدائية والتصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران في الأيام الأخيرة. عند مغادرته أنقرة، صعد ترامب إلى الطائرة بسرعة استثنائية بعيدًا عن أعين الصحفيين.

أكد الرئيس نفسه لاحقًا أمام الصحفيين أنهم أُمروا بإغلاق الستائر لأنهم كانوا "على طائرة في خطر" بسبب التهديد الإيراني، وأشار مرارًا وتكرارًا إلى أنه "الهدف رقم واحد" لطهران.

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من جهة أخرى، حاول البيت الأبيض والمحيطون بالرئيس عرض رواية مختلفة بخصوص تبديل الطائرات، ونفوا أن الخطوة جاءت نتيجة مخاوف أمنية. الرئيس ترامب ادعى أن التبديل كان بهدف إتاحة المجال للطائرة الجديدة للإقلاع في وقت أبكر والتوقف في قواعد عسكرية كي "يتباهى" بها أمام الجنود، فيما أفاد مدير الاتصالات في البيت الأبيض، ستيفن تشونغ، أن الطائرة الجديدة مزودة ببروتوكولات أمان على أعلى مستوى. وأضاف تشونغ أن "هناك العديد من الأعداء لأمريكا يراقبون الرئيس، ونحن نستخدم كل وسيلة - بما في ذلك التضليل والتشتيت - للتعامل مع هذه التهديدات".

استبدال الطائرة المستعجل يثير من جديد تساؤلات صعبة بشأن مستوى الحماية للطائرة التي تبرعت بها قطر، حيث أن ضغوط من طرف ترامب عجلت بإدخالها إلى الخدمة بسرعة. خبراء ومسؤولون سابقون في البنتاغون حذروا من أن التحديث الكامل لطائرة رئاسية يتطلب تغييرات بنيوية معقدة تدوم أكثر من سنة.

الطائرة القديمة مزودة بأنظمة متقدمة لتحويل مسار الصواريخ من هجمات الدفاع الجوي، بينما لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه الأنظمة الحيوية، إلى جانب الحماية من النبضة الكهرومغناطيسية (EMP)، قد تم تركيبها بالفعل في الوقت المناسب في الطائرة القطرية الجديدة.