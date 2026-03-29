حادثة الـCNN: قرر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي قرر الليلة (الأحد) إقالة جميع كتيبة الاحتياط الحريدية التي كانت مسؤولة عن منطقة قرب نابلس - بشكل فوري.

بعد الصور التي نُشرت في وسائل الإعلام الأجنبية، اختار رئيس الأركان إيال زامير معاقبة الكتيبة بأكملها التي كان من المفترض أن تنهي مهمتها في نهاية الشهر المقبل – ونقلهم إلى تدريب في قاعدة لخيش "لإعادة تقييم القدرات"، وذلك بحسب مصادر في الكتيبة. بالإضافة إلى ذلك، تقرر فصل الجندي الذي تم توثيقه وتوبيخ عدد من الضباط الآخرين في الكتيبة.

كما هو معلوم، أصبح توثيق من تقرير لشبكة CNN حول التصعيد في الضفة الغربية عاصفة دولية، بعد أن تم تصوير جنود الجيش الإسرائيلي وهم في مواجهة مع طاقم تصوير، وحتى أن أحدهم سُمع وهو يعبّر عن آراء مثيرة للجدل أمام الكاميرا.

مصدر في الكتيبة، في تعقيبه لـ i24NEWS، يهاجم قرار رئيس الأركان: "العقوبات الجماعية هي الحل الأسوأ. يلقون علينا المشاكل وفي النهاية نحن كتيبة قامت بالكثير جداً - ولا يوجد سبب لخطوات دراماتيكية. في الأيام التي يعاني فيها جيش الدفاع الإسرائيلي من أزمة خطيرة في القوى البشرية، فإن مثل هذه الخطوة ستفكك الكتيبة."

في التقرير، الذي صُوّر بالقرب من قرية تيسير شمال الضفة الغربية، وصل مراسل الشبكة جيريمي دياموند مع طاقمه لتوثيق بؤرة استيطانية أُقيمت لذكرى يهودا شرمان، الذي قُتل في عملية دهس بالقرب من حومش. خلال التصوير، تم توثيق جنود وهم يوجهون أسلحتهم نحو الطاقم ويطلبون منهم الجلوس. وفي شبكة CNN ادعوا أيضاً أن أحد أعضاء الطاقم تعرض للاعتداء.

وصل الجنود فورًا ووجهوا السلاح نحونا، طلبوا من الجميع أن يجلسوا فورًا. نحن لا نشكل أي خطر هنا"، قال دياموند خلال التقرير. في التوثيق يُسمع أفراد الطاقم يصرخون: "ماذا تفعل؟ نحن صحفيون"، إلى جانب ادعاءات بمحاولة أخذ معدات منهم.

في استمرار التوثيق، أحد الجنود واجه الصحفي لفظياً وعبّر عن موقفه من الحدث قائلاً: "لو كان لديك أخ وقتلوه – ماذا كنت ستفعل؟"، وأضاف لاحقاً أن "كل يهودا والسامرة لنا"، وأشار أيضاً إلى أن البؤرة الاستيطانية، غير القانونية حالياً، "ستصبح بلدة قانونية".

وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير: "أنا أدعم مقاتلي كتيبة الاحتياط 941، وهي كتيبة من خريجي نتسح يهودا. إقالة كتيبة كاملة من مقاتلي الاحتياط بسبب تقرير في وسائل الإعلام الأجنبية هي خطأ جسيم يضر بمقاتلينا وبقدرة الردع لدولة إسرائيل. أتوقع من رئيس الأركان أن يدعم المقاتلين لا أن يضعفهم، خصوصاً في فترة حساسة جداً في الضفة الغربية."