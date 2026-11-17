الجيش الأميركي: اعتراض المسيّرات الإيرانية المتجهة إلى البحرين دون أضرار في القاعدة الأميركية

أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) اعتراض جميع الطائرات المسيّرة التي أُطلقت من إيران باتجاه البحرين، مؤكدة عدم وقوع أضرار في القاعدة العسكرية الأميركية أو إصابات في صفوف الأفراد.

وجاء البيان رداً على إعلان الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة عسكرية أميركية في البحرين، إذ نفت سنتكوم إصابة القاعدة أو إلحاق أي أضرار بها، مشيرة إلى أن جميع المسيّرات أُسقطت قبل وصولها إلى أهدافها.