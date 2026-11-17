الجيش الأميركي: اعتراض المسيّرات الإيرانية المتجهة إلى البحرين دون أضرار في القاعدة الأمريكية| تحديثات متواصلة
خلال العملية، جرى تفتيش أكثر من 80 موقعًا ومصادرة أكثر من 30 مركبة غير قانونية • الجيش الإسرائيلي بشأن الهجوم قرب أريحا بعد إحباط عملية دهس - تحديثات
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الجيش الأميركي: اعتراض المسيّرات الإيرانية المتجهة إلى البحرين دون أضرار في القاعدة الأميركية
أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) اعتراض جميع الطائرات المسيّرة التي أُطلقت من إيران باتجاه البحرين، مؤكدة عدم وقوع أضرار في القاعدة العسكرية الأميركية أو إصابات في صفوف الأفراد.
وجاء البيان رداً على إعلان الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة عسكرية أميركية في البحرين، إذ نفت سنتكوم إصابة القاعدة أو إلحاق أي أضرار بها، مشيرة إلى أن جميع المسيّرات أُسقطت قبل وصولها إلى أهدافها.
القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم): اعتراض عدد من الطائرات المسيّرة الإيرانية التي أُطلقت باتجاه البحرين، من دون وقوع أضرار في المعدات الأميركية أو إصابات في صفوف الأفراد.
قال مسؤول أميركي لـ i24NEWS، عقب كشف شبكة «سي إن إن» عن مخطط إيراني محتمل لاستهداف مسؤولين في الإدارة الأميركية باستخدام قنبلة قذرة: «نواصل البقاء في حالة تأهب ومتابعة أي تهديد محتمل، لكن لا توجد في الوقت الراهن تهديدات موثوقة تستهدف الأراضي الأميركية.
إيران دولة فاشلة وأضعف من أي وقت مضى، بعدما دمّرت الولايات المتحدة قواتها العسكرية وأغرقت أسطولها البحري وقضت على صناعتها الدفاعية. الرئيس ترامب وفريقه عازمون على ضمان ألا تمتلك إيران أبداً سلاحاً نووياً يمكنها من خلاله تهديد الشعب الأميركي وحلفائنا».
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية يصف تقرير شبكة «سي إن إن» بشأن خطة إيرانية محتملة لتفجير قنبلة قذرة في واشنطن بأنه «اتهامات لا أساس لها من الصحة».
أعلن وزير الخارجية البريطاني، إد ميليباند، فرض حزمة واسعة من العقوبات على ثماني شركات إسرائيلية تعمل في مجال البناء والتطوير العقاري، وتُتهم بالمساهمة في توسيع المستوطنات بالضفة الغربية، إضافة إلى مجموعة ناشطين تُعرف بعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
الحرس الثوري الإيراني يعلن: «استهدفنا راداراً للجيش الأميركي في قاعدة الشيخ عيسى بالبحرين»، محذراً من أن استخدام القواعد والمنشآت العسكرية في المنطقة لتنفيذ عمليات عدائية ضد إيران «لن يمر من دون رد».
تقرير: وفاة آية الله وحيد خراساني، أحد أبرز المراجع الدينية في إيران، عن عمر ناهز 108 أعوام.
الجيش الإسرائيلي بشأن عملية الدهس قرب أريحا: مسلحون صدموا بسيارتهم مركبة إسرائيلية بعد تسريعها باتجاهها، ثم ترجلوا منها حاملين أدوات اعتداء وهاجموا ركاب المركبة، ما أسفر عن إصابتهم. وبعد ذلك، أُلقيت الحجارة باتجاه الإسرائيليين الذين ردوا بإطلاق النار. واستُدعيت قوات الأمن إلى المنطقة وبدأت بملاحقة المشتبه بهم.
قوات الأمن الإسرائيلية تعتقل 8 مسلحين، وتفتش أكثر من 80 موقعاً، وتصادر أكثر من 30 مركبة غير قانونية خلال عملية لإحباط هجمات في منطقة رام الله