يشهد لبنان حالة انقسام سياسي وشعبي حاد عقب الإعلان في واشنطن عن اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، وسط تباين واضح بين القوى المؤيدة للتفاهمات الجديدة والمعارضة لها، إلى جانب أطراف تعتبر أن الاتفاق جاء متسرعًا ومن دون ضمانات واضحة لانسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي اللبنانية.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قد وصف الاتفاق بأنه "إنجاز تاريخي لإسرائيل"، مؤكدًا أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من المنطقة الأمنية قبل إحراز تقدم في ملف سلاح حزب الله، وموجّهًا القوات للاستعداد لاحتمال البقاء لفترة طويلة في جنوب لبنان.

في المقابل، شهدت بيروت خلال الساعات الأخيرة تحركات احتجاجية لأنصار حزب الله رفضًا لما اعتبروه "تطبيعًا سياسيًا وأمنيًا" برعاية أميركية.

حزب الله: الاتفاق يقود إلى الفتنة

وفي أول موقف رسمي بعد توقيع الاتفاق، أعلن عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله رفض حزب الله لأي مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، معتبرًا أن المسار الحالي "يقوّض سيادة لبنان ويهدد بخلق انقسامات داخلية خطيرة".

وقال فضل الله إن الحكومة اللبنانية "تفتقد الشرعية الدستورية والميثاقية"، معتبرًا أنها غير قادرة على فرض تنفيذ الاتفاق “إلا إذا ذهبت، بدعم أميركي، نحو حرب أهلية”.

كما اتهم إسرائيل بمحاولة فرض وقائع سياسية جديدة على لبنان، مؤكدًا أن "الميدان هو العامل الحاسم"، وأن الحزب "لن يسمح بتسليم مصير البلاد".

ووصف الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الاتفاق بأنه "مذلّة وتنازل عن السيادة"، رافضًا بشكل قاطع أي ربط بين الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب ونزع سلاح الحزب.

ملف السلاح يعقّد المشهد

وتشير تقديرات سياسية في بيروت إلى أن العقدة الأساسية تتمثل في مستقبل سلاح حزب الله، إذ يرفض الحزب مناقشة هذا الملف قبل انسحاب آخر جندي إسرائيلي من جنوب لبنان.

وبحسب مصادر سياسية، فإن اتفاق واشنطن ينص على انسحاب تدريجي من بعض المناطق، مع إبقاء المنطقة الأمنية تحت السيطرة الإسرائيلية إلى حين تحقيق تقدم في ملف السلاح، ما يفتح الباب أمام مرحلة طويلة من الاستنزاف السياسي والأمني.

كما تربط أوساط لبنانية بين التطورات الحالية وبين المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، معتبرة أن لبنان بات جزءًا من التفاهمات الإقليمية الأوسع.

نبيه بري يحذر: إنها الفتنة

وفي خضم التصعيد، وجّه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري رسالة تحذيرية مقتضبة قال فيها: "يا أهلي في لبنان، إنها الفتنة".

واستشهد بري بقول للإمام علي بن أبي طالب: "كن في الفتنة كابن اللبون لا ظهرًا فيُركب ولا ضرعًا فيُحلب"، في إشارة إلى خطورة الانقسام الداخلي.

كما أكد لاحقًا أنه اطّلع على نص الاتفاق ووجد فيه "عناصر فتنة"، بينما أوضح مقربون منه أن التحذيرات تشمل أي تصعيد سياسي أو شعبي قد يدفع البلاد نحو مواجهة داخلية.

انتقادات من جنبلاط وتساؤلات حول اتفاق الهدنة

بدوره، انتقد الزعيم الدرزي السابق وليد جنبلاط الاتفاق، معتبرًا أن "اللافت هو الغياب الكامل لاتفاقية الهدنة" من التفاهمات المطروحة.

وتتقاطع مواقف جنبلاط وبري عند فكرة أن الحد الأقصى الممكن حاليًا هو العودة إلى صيغة هدنة مشابهة لاتفاق 1949، من دون الانتقال إلى مسار سلام شامل مع إسرائيل في المرحلة الحالية.

وفي السياق نفسه، شدد النائب في البرلمان اللبناني بلال عبدالله على ضرورة معالجة ملف سلاح حزب الله ضمن حوار لبناني داخلي، محذرًا من "اللعب في الشارع" ومن تداعيات أي تصعيد داخلي، مع تأكيده أن الحكومة اللبنانية لا تزال تحظى بدعم محلي ودولي يمنع إسقاطها في الوقت الراهن.