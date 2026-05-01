تقرير: "العرض الإيراني الجديد يتضمن تلميحات إلى حلول وسط لكن المحادثات لا تزال محفوفة بالمخاطر"

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم الجمعة، أن "اقتراح إيران لإنهاء الحرب تضمن تلميحات إلى حل وسط، إلا أن واشنطن وطهران لا تزالان في نهاية المطاف متباعدتين للغاية، وأن المحادثات بين الجانبين محفوفة بالمخاطر".

وقالت الصحيفة، إن "إيران خففت شروط استئناف محادثات السلام مع الولايات المتحدة"، وأوضحت أن "مقترح طهران المعدّل بشأن التفاوض مع واشنطن، استجاب لبعض المطالب الأميركية"، مشيرة إلى أن "مقترح طهران الجديد يسقط مطلب إنهاء الحصار الأميركي مسبقاً".

ويقترح المقترح الجديد، الذي جاء في ظل شعور النظام الإيراني بالضغوط الاقتصادية نتيجة الحصار البحري، مناقشة شروط طهران لفتح مضيق هرمز بالتزامن مع ضمانات أمريكية بوقف هجماتها ورفع الحصار. ومع ذلك، من المفهوم أن الجانبين لا يزالان متباعدين بشأن القضية الجوهرية المتمثلة في إعادة فتح مضيق هرمز والبرنامج النووي الإيراني.

وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة بأنه غير راضٍ عن المقترح الإيراني الأخير، وأن المفاوضات تجري عبر الهاتف.