وزير الحرب الأمريكي: "إذا لم تبرم إيران صفقة - ستستمر الحرب بوتيرة أعلى"

صرّح وزير الحرب الأمريكي بيت هيغست اليوم (الثلاثاء) بعد أن كشف عن زيارة إلى الشرق الأوسط بأن الولايات المتحدة "أقرب من أي وقت مضى إلى النصر"، ووجّه رسالة حازمة لإيران: إذا لم توافق على الصفقة - القتال سيستمر بل وسيتصاعد.

وبحسب أقواله، خلال زيارته يوم السبت تحدث مع جنود أمريكيين يعملون في المنطقة، وسمع منهم نداء لتسريع وتيرة القتال: "قال لي الجنود إنهم يريدون كل شيء بشكل أسرع، بوتيرة زمن الحرب - هناك إلحاح لإنهاء المهمة والانتصار بسرعة".

وأضاف رئيس الأركان أن القوات على الأرض تطلب توسيع النشاط: "هم يريدون المزيد من القنابل، أكبر حجماً، والمزيد من الأهداف لإنهاء المهمة".

فيما يتعلق بإيران، أوضح: "لا يُسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي - ولن يكون لديها". وأضاف أنه إذا تصرفت طهران بحكمة، "ستختار صفقة"، لكنه حذر من أنه إذا لم تفعل ذلك "ستستمر الحرب بوتيرة أعلى".

وقال إن الهجمات الأخيرة تضر بالمعنويات الإيرانية: "ضرباتنا تسبب الإحباط بين كبار قادة الجيش". وأشار إلى أنه تم تنفيذ هجمات "ديناميكية" أيضاً في الوقت الفعلي، بما في ذلك استهداف مستودع ذخيرة في أصفهان.

وأضاف أنه خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية سُجّل انخفاض في عدد الإطلاقات من جانب إيران: "هم سيطلقون المزيد من الصواريخ – سنعترضها، ولكن بالفعل الآن هناك عدد أقل من الطائرات المُسيرة والصواريخ مقارنة ببداية الحرب."